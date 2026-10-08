La inseguridad en Bogotá está desbordada, pues ahora a cualquier hora del día, localidad y más, los delincuentes aprovechan de cualquier momento para robar a los ciudadanos, ya sea por medio del raponeo, cosquilleo, hurto a mano armada y más.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Melissa Martínez consiguió nuevo trabajo: vuelve a la radio y reemplazará a reconocido periodista)

De hecho, ni los carros están a salvo, pues aprovechan de cualquier distracción para llevarse los espejos, las llantas, romper los vidrios y sacar lo que está en el interior y mucho más.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió al periodista Samuel Vargas, quien trabaja en Win Sports y Dsports, quien por medio de sus redes sociales mostró que fue víctima de hurto.

Lee También

Tal como publicó el comunicador, dejó el carro parqueado en una zona autorizada en la calle conocida como ZPP, pero cuando regresó notó que el vidrio posterior derecho se encontraba completamente roto.

“Alcalde Carlos Galán, si se recauda por el uso de las ZPP, del mismo modo se deben ofrecer las garantías mínimas para el ciudadano que abona el servicio”, escribió el periodista, quien igual aseguró que pese a esta incómoda situación, sigue amando a la ciudad.

🚙 Más allá del susto y el perjuicio económico, lo que me duele es cancelar el picadito de hoy. Alcalde @CarlosFGalan, si se recauda por el uso de las ZPP, del mismo modo se deben ofrecer las garantías mínimas para el ciudadano que abona el servicio. Igual, te amo, Bogotá. https://t.co/9FHpUV1ezu — Samuel Vargas (@SVargasOK) October 8, 2026

El periodista no dio a conocer los detalles de dónde ocurrió el robo y qué se llevaron, pero sí dejó en evidencia que incluso en zonas prohibidas los delincuentes están aprovechando para robar, lo cual prende las alertas de los ciudadanos.

(Ver también: Salió otro peso pesado de Caracol Radio y hubo sorpresa por la forma en la que se lo informaron)

Esta situación ha dejado varios comentarios, pues muchas personas aseguran que los trabajadores de estas zonas están pendientes de poner tags metálicos si una persona se pasa algunos minutos, pero no para la seguridad de los automóviles.

* Pulzo.com se escribe con Z