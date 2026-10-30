Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali logró una victoria clave frente a Fortaleza CEIF, con marcador 2-1, en el estadio Pascual Guerrero. El partido, que corresponde a una fecha reprogramada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, representó mucho más que tres puntos: le permitió al equipo dirigido por David González consolidarse en la parte alta de la tabla y reafirmar su ambición de luchar por el título del fútbol profesional colombiano, de acuerdo con lo informado por 90 Minutos.

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La primera parte del encuentro estuvo marcada por el rigor táctico de Fortaleza, que supo incomodar desde el inicio con presión sobre la salida de los locales, dejando pocas alternativas al América. Según el reporte de 90 Minutos, el guardameta escarlata, Juan Montoya, fue figura al evitar dos claras oportunidades de gol que generó el visitante. Por el lado de América, la jugada más peligrosa fue protagonizada por Tomás Ángel, quien estrelló un balón en el poste tras un rebote, manteniendo el empate sin goles hasta el descanso.

El segundo tiempo trajo las emociones del marcador. Al minuto 51, Fortaleza sorprendió a propios y extraños cuando el mediocampista Juan García aprovechó una desconcentración defensiva en el área chica para abrir el marcador. Sin embargo, América mostró una reacción inmediata: al minuto 56, Yeison Guzmán logró el empate con una acción individual y alcanzó su décima anotación del semestre. El desequilibrio llegó en el minuto 68, luego de que Jhon Murillo recuperara el balón en la línea de fondo y asistiera a Tilman Palacios, quien superó al arquero rival para sellar el resultado final 2-1.

Este triunfo deja al América en el liderato provisional de la Liga BetPlay Dimayor y lo impulsa anímicamente de cara al clásico frente a Millonarios. La victoria también refuerza la confianza en el proyecto deportivo liderado por González, pues, a pesar de la presión rival, el equipo demostró resiliencia y capacidad de revertir situaciones adversas en el terreno de juego. Como destaca 90 Minutos, la meta de sumar una nueva estrella se mantiene firme y el sueño sigue intacto entre hinchas y jugadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró América de Cali vencer a Fortaleza CEIF en el Pascual Guerrero?

América de Cali superó a Fortaleza CEIF con un 2-1 gracias a su capacidad de reacción en la segunda mitad del partido. Aunque Fortaleza se adelantó en el marcador al minuto 51, los escarlatas igualaron rápidamente mediante un tanto de Yeison Guzmán y remontaron con un gol de Tilman Palacios, resultado que se construyó desde el trabajo en equipo y la efectividad en momentos clave, como lo indicó 90 Minutos.

¿Qué significado tiene la victoria de América de Cali en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La victoria del América de Cali frente a Fortaleza CEIF representa un paso crucial hacia sus aspiraciones de título en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, ya que le permitió escalar al primer lugar provisional de la tabla y llegar motivado al clásico frente a Millonarios, según detalló 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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