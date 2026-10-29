Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali atraviesa un momento clave en la Liga BetPlay 2026-II, pues ya está clasificado a los cuadrangulares semifinales y comparte el primer puesto de la tabla de posiciones con 31 puntos y una diferencia de gol de +18, todo ello después de disputar 15 partidos. Sin embargo, tiene pendiente su partido aplazado contra Fortaleza, suspendido por el sismo ocurrido el 10 de agosto. Este presente deportivo ha sido destacado por medios como Noticiero 90 Minutos, que resaltan el papel del entrenador David González y la racha de triunfos recientes, entre los que se cuenta el 3-1 sobre Cúcuta Deportivo.

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El conjunto ‘escarlata’ se prepara para cerrar la fase regular con altos desafíos, como el clásico frente a Deportivo Cali y el cotejo directo ante Millonarios: partidos esenciales para medir la fortaleza del grupo. El equipo ha contado con figuras de gran desempeño, tales como Yeison Guzmáz, Luis Quiñones, Tomás Ángel y Jean Fernandes, quienes han llevado al club a protagonizar la liga tanto en el torneo todos contra todos como en la clasificación a la Copa Sudamericana.

No obstante, y pese a este buen momento en el campo, la institución afronta dificultades económicas. De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, los clubes de fútbol profesional colombiano en 2025 fortalecieron su desempeño financiero, aunque América registra complicaciones este año. Parte de la hinchada ha decidido no asistir a los partidos como protesta por la actual dirigencia, lo que ha reducido los ingresos por taquilla a la vez que el club ha tenido que atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto.

En una entrevista concedida a Zona Libre de Humo, el gerente deportivo Iván Vélez reconoció los atrasos: “En lo económico para nadie es desconocimiento que no hemos estado al día, hemos estado un poco atrasados, pero los chicos lo han dado todo por este equipo”. Según la información de Noticiero 90 Minutos, América de Cali paga los sueldos y derechos de imagen en los primeros 10 días de cada mes bajo el modelo de "mes vencido". Tras ponerse al día con los salarios de septiembre el 28 de octubre, el club todavía debía los derechos de imagen correspondientes al mismo mes. Ahora, en noviembre, adeuda el pago de octubre y continúa pendiente parte de los derechos de imagen.

Pese a la situación, la plantilla decidió no concentrarse la noche previa al duelo con Fortaleza en el estadio Pascual Guerrero, aunque tanto el grupo como el cuerpo técnico acordaron dialogar para evitar que la crisis afecte el rendimiento deportivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación económica actual de América de Cali?

De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Sociedades y lo expuesto por Iván Vélez, gerente deportivo, América de Cali ha tenido problemas para estar al día en pagos a sus jugadores. Aunque logró ponerse al corriente con los salarios de septiembre a finales de octubre, sigue pendiente en el pago de derechos de imagen, principalmente de septiembre y octubre, un panorama complicado que se agrava por la protesta de su hinchada y los efectos económicos del sismo.

¿Qué son los derechos de imagen en el fútbol y por qué son importantes?

Los derechos de imagen en el fútbol son el permiso y la compensación económica que reciben los jugadores por el uso de su imagen en publicidad, medios y productos relacionados con el equipo. Su pago es fundamental porque representa una parte significativa de los ingresos de muchos futbolistas y suele estar incluido en los contratos como una obligación aparte del salario básico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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