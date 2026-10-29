El futbolista de Atlético Nacional Kevin Parra ofreció disculpas públicas luego de protagonizar una polémica durante una transmisión en vivo de TikTok, en la que respondió a las críticas recibidas por su rendimiento deportivo con comentarios que generaron rechazo, especialmente entre estudiantes y usuarios de redes sociales.

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El atacante, de 23 años, quedó en el centro de la controversia después de que el conjunto antioqueño perdiera frente a Cúcuta Deportivo. Durante ese encuentro, Parra desperdició una opción de gol que provocó cuestionamientos de la hinchada verdolaga.

Tras las críticas, el jugador respondió en un live en el que calificó de “fracasados” a quienes lo cuestionaban y aseguró que a varios “les tocó dedicarse a estudiar” después de no conseguir sus objetivos en el fútbol.

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Sus palabras despertaron una fuerte reacción en redes sociales, pues varios usuarios interpretaron sus comentarios como una descalificación hacia quienes optaron por la educación o no lograron desarrollar una carrera como futbolistas profesionales.

Kevin Parra reconoció su error y pidió perdón

Ante la polémica, el jugador de Atlético Nacional publicó un video en el que se retractó de sus declaraciones y ofreció disculpas a las personas que pudieron sentirse ofendidas por sus palabras.

En su mensaje, Parra reconoció que no transmitió adecuadamente lo que quería expresar y se dirigió especialmente a los estudiantes y a quienes resultaron afectados por sus comentarios.

El futbolista también aseguró que entiende la importancia de reconocer cuando se comete un error y sostuvo que rectificar hace parte del aprendizaje personal.

“Es de humanos y de hombres reconocer los errores”, expresó el atacante en su retractación, con la que buscó dar una respuesta a los cuestionamientos que surgieron después de la transmisión.

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El jugador negó haber atacado a la hinchada de Nacional

Además de ofrecer disculpas, Kevin Parra aclaró que sus declaraciones no estaban dirigidas contra la afición de Atlético Nacional, pese a que la controversia se originó después de los cuestionamientos por su actuación frente al Cúcuta Deportivo.

El episodio se convirtió en otro foco de discusión alrededor del futbolista, cuyo rendimiento había despertado comentarios entre los seguidores del equipo antioqueño.

Aunque Parra reconoció que sus palabras no fueron las adecuadas, la polémica dejó en evidencia cómo las reacciones de los deportistas en redes sociales pueden ampliar las discusiones que surgen dentro de la cancha.

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Por ahora, las disculpas del atacante buscan cerrar el episodio y responder a quienes se sintieron aludidos por sus declaraciones. La controversia, sin embargo, puso nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de los futbolistas al expresarse públicamente, especialmente cuando sus mensajes pueden interpretarse como una descalificación hacia otras personas.

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