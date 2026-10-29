Por: Caracol TV

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Gremio, uno de los clubes históricos del fútbol de Río Grande do Sul, enfrenta una de las crisis más delicadas de su historia reciente, impulsada por serias sanciones impuestas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Según informó 'Globo Esporte', el club recibió este lunes una nueva prohibición para fichar jugadores, luego de que el máximo organismo del fútbol mundial detectara una deuda pendiente con Gustavo Cuéllar, mediocampista que actualmente juega en el Deportivo Cali. La sanción no se levantará hasta que el club abone la totalidad de la suma adeudada al jugador.

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Esta medida agrava una situación ya crítica, pues apenas hace dos semanas el club había recibido otro castigo similar. En ese caso, Gremio incumplió los pagos relacionados con el traspaso de Miguel Monsalve, futbolista colombiano cedido a Estudiantes de La Plata, lo que ocasionó un primer bloqueo internacional que le impide incorporar refuerzos. Con ambos embargos, la capacidad administrativa de la dirigencia queda severamente limitada, sumando incertidumbre al futuro institucional.

El caso particular de Gustavo Cuéllar arroja más luces sobre la fragilidad financiera del club. De acuerdo con 'Globo Esporte', el jugador de 34 años arribó al equipo de Porto Alegre en 2025 y, aunque su vínculo estaba pactado hasta diciembre de 2026, decidió finalizarlo anticipadamente en febrero de este año. Ambas partes sellaron un acuerdo de rescisión que ascendía a cerca de 15 millones de reales, pero el impago por parte de Gremio fue el detonante para la intervención disciplinaria que hoy enfrenta.

A nivel interno, la situación tampoco es alentadora. En agosto, la Agencia Nacional de Regulación y Sostenibilidad del Fútbol (Anresf), entidad que supervisa el 'Fair Play' financiero en Brasil, impuso un bloqueo preventivo a Gremio y condicionó cualquier movimiento de fichajes a una autorización previa, según el plan de pago colectivo presentado ante la Cámara Nacional de Resolución de Controversias (CNRD). Dicho plan busca cubrir casi 16 millones de reales a través de 23 demandas en 60 meses.

Los desafíos se acrecientan porque la Anresf otorgó a la actual directiva un plazo de 45 días para regularizar pagos, bajo advertencia de una multa de 100.000 reales y riesgo de una nueva restricción en el registro de jugadores. Además, el club cuenta con 15 días hábiles para llegar a un arreglo directo con Cuéllar y evitar un litigio adicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la FIFA impuso una nueva prohibición de fichajes a Gremio?

La FIFA sancionó a Gremio con un nuevo bloqueo de fichajes después de comprobar que el club brasileño no cumplió con el pago pactado a Gustavo Cuéllar en su rescisión de contrato, según reportó 'Globo Esporte'. Esta medida se mantendrá hasta que la deuda quede saldada.

¿Qué es el 'Fair Play' financiero que aplica la Anresf a Gremio?

El 'Fair Play' financiero es un conjunto de regulaciones implementadas por la Agencia Nacional de Regulación y Sostenibilidad del Fútbol (Anresf) para vigilar que los clubes como Gremio mantengan finanzas responsables. En este caso, la Anresf aplicó bloqueos preventivos y exigió planes de pago para garantizar la sostenibilidad económica y evitar nuevas deudas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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