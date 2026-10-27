Millonarios está viviendo un momento muy importante en la temporada, pues a falta de tres compromisos para cerrar la primera ronda, marcha en la quinta posición con 26 puntos, a cuatro, en teoría, de clasificar a los cuadrangulares luego de dos campeonatos.

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Sin embargo, su nivel ha caído, pues en los últimos cinco encuentros suma solo una victoria, por lo que ha perdido chances importantes de subirse a la ronda final de manera anticipada.

Ahora, luego de una seguidilla importante de partidos, el equipo tuvo una larga jornada sin partidos, con la cual espera recuperar futbolistas lesionados, armar un buen plan de juego y consolidar a su 11 titular para cerrar de la mejor manera la primera ronda.

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De hecho, el siguiente encuentro de Millonarios es contra el América de Cali, en uno de los clásicos del país, el cual iba a ser el próximo martes, 3 de noviembre, a las 8:00 de la noche.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el sábado habrá concierto de Ryan Castro en El Campín, con el que se espera que se afecte la grama nuevamente, la idea es darle un descanso más amplio a la cancha, por lo que el compromiso se movió un día y ahora se jugará el miércoles, 4 de noviembre, a las 8:30 de la noche.

Ⓜ️✅ Oficializado el cambio de fecha para el juego Millonarios Vs. América, será el miércoles 4 de noviembre a las 8:30PM. — Cristian Pinzón (@Crispinllos) October 26, 2026

De esta manera, Millonarios tendrá 15 días de descanso antes del siguiente encuentro, lo que significa un descanso importante para recuperar a los jugadores lesionados y tener la nómina disponible pensando en los últimos tres compromisos y luego, si se clasifica, a los cuadrangulares.

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Los partidos que le quedan a Millonarios son:

Millonarios vs. América: martes 3 de noviembre a las 8:10 de la noche.

Tolima vs. Millonarios: sábado 7 de noviembre a las 4:05 de la tarde.

Millonarios vs. Alianza: 12 de noviembre a las 4:00 de la tarde.

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