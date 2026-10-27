Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El asesinato de Miguel Castellanos ha causado conmoción en el fútbol profesional colombiano y en la ciudad de Cúcuta. De acuerdo con la información suministrada, Castellanos fue víctima de un ataque armado el lunes 26 de octubre de 2026, mientras transitaba en una camioneta blindada en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, concretamente en el sector de El Pórtico. El exfuncionario iba acompañado de su hijo menor, quien salió ileso del atentado, pero Castellanos falleció en el lugar tras ser impactado en la cabeza con un disparo. Las autoridades locales están desarrollando investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los presuntos responsables. La Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quienes aporten información que ayude a resolver el caso.

Sigue a PULZO en Discover

Miguel Castellanos era reconocido no solo por su trayectoria como exmayor de la Policía Nacional y exsecretario de Gobierno de Cúcuta, cargos que ocupó antes de lanzarse como candidato a la alcaldía de la ciudad, sino también por su pasado en el fútbol colombiano. Según lo informado, a comienzos de los años 2000, Castellanos fue defensor central en el Cúcuta Deportivo, equipo con el que jugó durante dos temporadas en la Primera B, la segunda división del fútbol local. Su vínculo con el deporte va más allá de su propio paso por la cancha, pues también era hermano de Leandro Castellanos, exguardameta profesional y referente de Independiente Santa Fe, así como tío de Matías Castellanos, actual jugador del Cúcuta Deportivo.

Tanto Cúcuta Deportivo como Independiente Santa Fe manifestaron públicamente su tristeza por el fallecimiento, expresando solidaridad con la familia y señalando la cercanía de Miguel con ambos clubes. El club motilón lamentó la muerte del exjugador y resaltó sus lazos familiares con integrantes activos de la institución, mientras el equipo capitalino envió un mensaje de condolencia especial a Leandro Castellanos. El hecho deja una profunda consternación en el entorno futbolístico y en el ámbito público de la región, donde Castellanos era una figura cercana y recordada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la reacción del fútbol profesional colombiano tras la muerte de Miguel Castellanos?

Los clubes Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe expresaron su pesar en redes sociales tras el asesinato de Miguel Castellanos, enviando mensajes de solidaridad y condolencia a sus familiares. Estas manifestaciones públicas resaltaron el vínculo familiar y profesional de Castellanos con ambos equipos, y pusieron en evidencia la huella que dejó en el fútbol colombiano.

¿Qué significa Primera B en el fútbol colombiano?

La Primera B es la segunda división del fútbol profesional colombiano. En este torneo compiten equipos que no están en la máxima categoría, la Primera A. Miguel Castellanos participó en la Primera B como defensor central del Cúcuta Deportivo a comienzos de los años 2000.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z