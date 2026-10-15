Once Caldas alista una demanda formal por el partido que debía disputar frente a Millonarios el pasado martes, 13 de octubre, y tiene el propósito de reclamar los tres puntos en juego. Así lo reveló el periodista Juan Felipe Cadavid en La FM, quien aseguró contar con una fuente de alto nivel que le confirmó la decisión del club manizaleño.

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De acuerdo con la información divulgada, la movida jurídica se maneja desde la parte directiva del Once Caldas. “Lo están manejando entre la parte alta del Once Caldas”, precisó el comunicador, quien en ese momento aguardaba una segunda confirmación para blindar la información antes de difundirla con plena certeza.

El periodista subrayó la seriedad de su fuente al referirse al asunto: “Ya tengo una confirmación de un lado, estoy esperando confirmación de la otra, pero pues mi fuente es muy seria y me dice van a demandar el partido”. La revelación tomó por sorpresa a sus interlocutores en el programa, quienes no ocultaron su extrañeza ante la noticia.

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Eso, dijo Nicolás Samper, afectaría directamente al equipo bogotano, lo cual podría terminar de afectar la relación del club con Sencia. “Si Millonarios llega a perder, esa demanda es un perjuicio deportivo que le está causando esa empresa a un club que hace parte de los que juegan en el Campín”, señaló.

El trasfondo del caso es complejo. El mismo Once Caldas había manifestado públicamente que no podía disputar el encuentro, argumento que inicialmente estuvo ligado a razones de solidaridad. Sin embargo, la Dimayor ya tomó una determinación al respecto y agendó el partido para el próximo martes, asignándole una fecha oficial al compromiso pendiente.

Esta es una situación de la que Millonarios ya está enterado, pero con gran sorpresa, puesto que tal como contó Cristian Pinzón, el equipo de Manizales fue el que no accedió a que el compromiso se corriera un día (es decir, para el miércoles) y ese mismo día fueron los primeros en decir que no iban a jugar en ese terreno de juego.

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Lo cierto es que Dimayor debe tomar una decisión pronto, recordando que ese partido quedó programado para el próximo martes a las 8:30 de la noche y se jugará, por ahora, en El Campín.

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