Este fin de semana, Millonarios vivió un nuevo fracaso al quedar eliminado de la Copa Colombia en octavos de final a manos del Barranquilla FC, equipo que va en la última posición de la segunda división del fútbol profesional colombiano.

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(Ver también: Hinchas de Medellín le sacaron agresivo trapo a Cuadrado, en su debut con Millonarios: “Judas”)

El partido terminó 1-1 en los 90 minutos y como era sin vuelta, todo se definió desde el punto penalti, donde el cuadro local supo sacar la diferencia para asegurar la clasificación.

Ahora, por este resultado Millonarios ha tenido unas horas bastante complicadas, puesto que los hinchas están muy inconformes porque los títulos siguen siendo esquivos desde hace más de tres años.

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Qué le queda a Millonarios en 2026

Por eso mismo, Millonarios ahora solo tiene un objetivo: quedar campeón de la Liga BetPlay 2026-2, pues tiene una de las mejores nóminas del país y los aficionados ya no aceptan un resultado diferente.

Sin embargo, para eso primero debe asegurar su clasificación a cuadrangulares, pues hace dos torneos no lo consigue y por eso necesita sí o sí avanzar a las finales de la mano de Alberto Gamero. Los partidos que le quedan para cumplir esa misión son:

Fortaleza vs. Millonarios: jueves 8 de octubre.

Millonarios vs. Jaguares: sábado 17 de octubre.

Millonarios vs. América: 26 de octubre.

Tolima vs. Millonarios: 2 de noviembre.

Millonarios vs. Alianza: 8 de noviembre.

Millonarios vs. Once Caldas: horario aún por definir.

(Ver también: Millonarios, en alerta por cuatro titulares que no estarán vs. Medellín; equipo explicó qué pasó)

Cómo va Millonarios en la tabla de posiciones

Cabe recordar que actualmente Millonarios marcha en la quinta posición del campeonato con 21 puntos sumados en 13 compromisos disputados, por lo que pese a que va bien, aún no ha asegurado su puesto en la siguiente ronda del campeonato y por eso hay cierta preocupación en los aficionados.

Sin embargo, teniendo en cuenta que viajará poco y tiene varios juegos de local por delante, desde el equipo confían en que se logre el primer objetivo pensando en luchar por el campeonato.

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