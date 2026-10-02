Este sábado, 3 de octubre, Millonarios tiene uno de los partidos más importantes del semestre, puesto que en los octavos de final de la Copa Colombia se mide con Barranquilla, equipo de la segunda división en Colombia, que viene de eliminar al Junior en la ronda anterior.

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Este es un compromiso en el que si bien debería ser superior, es de extrema concentración porque es de eliminación directa y por eso cualquier error puede salir caro.

De hecho, por eso el técnico Alberto Gamero convocó a sus mejores hombres para este encuentro, pero hubo sorpresa porque uno de los titulares vs. Medellín no hace parte del grupo de viajeros.

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Qué le pasó a Jorge Arias

Se trata de Jorge Arias, quien fue titular y jugó todo el encuentro contra el conjunto ‘Poderoso’, pero no hace parte de los convocados para el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa Colombia.

Por medio de un comunicado compartido en las redes sociales, el equipo informó que el jugador “presentó una fractura del cuarto dedo del pie derecho”, por lo que estará fuera de las canchas varios días.

🩺▶️ Actualidad Médica: Millonarios FC Todos los detalles en https://t.co/Xje7XLUQkQ pic.twitter.com/fDIozI0FNb — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 2, 2026

Ahora, el equipo no indicó el tiempo de recuperación, pero al ser el cuarto dedo, se estima que esté fuera de las canchas entre dos a cuatro semanas, según Mayo Clinic.

Además, Carlos Sarabia, Samuel Martín y Mateo García también están lesionados y por eso tampoco estarán disponibles para este encuentro frente al equipo del Atlántico.

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A qué hora juega Millonarios

Lo cierto es que es un compromiso muy importante para Millonarios, por lo que todos los hinchas estarán pendientes a partir de las 6:10 de la tarde para ver a su equipo jugar contra el Barranquilla en el estadio Romelio Martínez.

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