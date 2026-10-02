En los últimos días se filtró cómo serían las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, pues como Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales, tienen su clasificación asegurada y por eso había muchas dudas al respecto.

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Sin embargo, nada cambiaría, pues el formato se mantendría igual, pero con tres cupos ya confirmados, lo que significa que solo quedan tres y medio disponibles para el resto de las selecciones.

Esto haría una competencia mucho más dura y, según el técnico de la Selección Colombia, desvirtuaría esta competencia tal y como se conoce.

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En la rueda de prensa previa al compromiso con Paraguay, el técnico dijo: “Creo que no es oficial. Desvirtuaría un poco el tema de la Eliminatoria, que siempre fue tan difícil en todo Sudamérica clasificar para un Mundial”.

Y agregó: “Creo que 3 clasificados del otro lado del océano y tres clasificados de Sudamérica, de 10, me parece que desvirtuaría un poco la Eliminatoria. Creo que no es oficial y esperemos que no prospere, para el bien del fútbol”.

Por lo pronto, Conmebol no se ha manifestado al respecto, pero se espera que lo haga pronto teniendo en cuenta que en 2027 comienza el camino rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

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Cómo será el Mundial 2030

Cabe destacar que esto igual está sujeto a las decisiones de la Fifa, pues la idea de Gianni Infantino es aumentar el cupo a 64 selecciones y eso cambiaría por completo el panorama, pero por ahora se mantiene tal y como se jugó el de 2026.

Dicho Mundial será, en su mayoría, en España, Portugal y Marruecos, pero tendrá algunos compromisos en Argentina, Uruguay y Paraguay para celebrar el centenario de la primera edición.

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