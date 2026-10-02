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Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     Oct 2, 2026 - 8:28 am

En los últimos días se filtró cómo serían las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, pues como Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales, tienen su clasificación asegurada y por eso había muchas dudas al respecto.

(Ver también: Colombia vería cambio drástico en próximas eliminatorias al Mundial; competencia sería muy dura)

Sin embargo, nada cambiaría, pues el formato se mantendría igual, pero con tres cupos ya confirmados, lo que significa que solo quedan tres y medio disponibles para el resto de las selecciones.

Esto haría una competencia mucho más dura y, según el técnico de la Selección Colombia, desvirtuaría esta competencia tal y como se conoce.

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En la rueda de prensa previa al compromiso con Paraguay, el técnico dijo: “Creo que no es oficial. Desvirtuaría un poco el tema de la Eliminatoria, que siempre fue tan difícil en todo Sudamérica clasificar para un Mundial”.

Y agregó: “Creo que 3 clasificados del otro lado del océano y tres clasificados de Sudamérica, de 10, me parece que desvirtuaría un poco la Eliminatoria. Creo que no es oficial y esperemos que no prospere, para el bien del fútbol”.

Néstor Lorenzo / Getty
Néstor Lorenzo / Getty

Por lo pronto, Conmebol no se ha manifestado al respecto, pero se espera que lo haga pronto teniendo en cuenta que en 2027 comienza el camino rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

(Ver también: Se vendría escándalo en Eliminatorias: repechaje de Bolivia peligraría por decisión de Brasil)

Cómo será el Mundial 2030

Cabe destacar que esto igual está sujeto a las decisiones de la Fifa, pues la idea de Gianni Infantino es aumentar el cupo a 64 selecciones y eso cambiaría por completo el panorama, pero por ahora se mantiene tal y como se jugó el de 2026.

Dicho Mundial será, en su mayoría, en España, Portugal y Marruecos, pero tendrá algunos compromisos en Argentina, Uruguay y Paraguay para celebrar el centenario de la primera edición.

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