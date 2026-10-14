La Selección Colombia Femenina recibió una noticia preocupante de cara a sus próximos retos deportivos. La defensora Ana María Guzmán sufrió una grave lesión de rodilla que pone en duda su presencia en el Mundial Femenino de 2027, uno de los principales objetivos del combinado nacional para el próximo año.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Se terminó el sueño: Colombia cayó con Corea y ahora buscará la medalla de bronce del Mundial)

El Palmeiras, equipo en el que milita la futbolista colombiana, confirmó que la lateral derecha sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido amistoso entre Colombia y Venezuela, disputado el 13 de octubre, en medio de la fecha Fifa.

La lesión representa un duro golpe para la jugadora, quien ahora deberá concentrarse en su recuperación y seguir las indicaciones del equipo médico. De acuerdo con el comunicado del club brasileño, Guzmán permanece bajo atención médica y tiene previsto someterse a una intervención quirúrgica dentro de cuatro a seis semanas.

Lee También

A lateral-direita Ana Guzmán sofreu uma lesão, ontem (13), durante a Data FIFA, no amistoso da Seleção da Colômbia contra a Venezuela. Os exames apontaram ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. https://t.co/zUxnlTCULv — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) October 14, 2026

Después de la cirugía, la colombiana deberá afrontar un proceso de rehabilitación cuyo tiempo dependerá de su evolución. Por ahora, no se ha establecido una fecha para su regreso a las canchas, por lo que resulta prematuro determinar si podrá estar disponible para la próxima Copa del Mundo.

¿Se pierde el Mundial 2027?

La rotura del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más complejas para los futbolistas, pues suele requerir cirugía y varios meses de recuperación. En consecuencia, el calendario de Guzmán queda condicionado por su evolución física y por el trabajo que realice durante la rehabilitación.

El Mundial Femenino de 2027 se disputará en Brasil, por lo que la cercanía del torneo convierte la recuperación de la defensora en un asunto importante para la Selección Colombia. Sin embargo, mientras no exista un pronóstico médico definitivo, no se puede confirmar que la jugadora se perderá la competencia ni asegurar que llegará en condiciones para participar.

La noticia también representa una preocupación para el cuerpo técnico de la ‘Tricolor’, que deberá seguir de cerca el proceso de la futbolista y evaluar las alternativas para el puesto de lateral derecha de cara a los próximos compromisos.

Por su parte, Palmeiras envió un mensaje de apoyo a la colombiana a través de sus canales oficiales, con una imagen de la jugadora vistiendo la camiseta del equipo y el mensaje “Força, Ana Guzmán”, en señal de respaldo durante este difícil momento.

(Ver también: Cuál es el próximo gran reto de la Selección Colombia; se viene emocionante Mundial en Brasil)

Ahora, el objetivo será que la defensora pueda superar la lesión y completar su recuperación sin contratiempos. Su evolución en los próximos meses será determinante para conocer sus posibilidades de volver a competir y de luchar por un lugar en la convocatoria de Colombia para el Mundial Femenino de 2027.

* Pulzo.com se escribe con Z