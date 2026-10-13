Este martes, 13 de octubre, Bayern Múnich visitó al Viking por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, un partido que en el papel parecía fácil para el conjunto alemán, pero que terminó siendo mucho más complicado de lo pensado.

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Y es que el cuadro noruego comenzó sorprendiendo, puesto que en el primer tiempo se fue 2-0 arriba gracias a los goles de Stensness y Christiansen, quienes ponían a soñar a los hinchas.

Sin embargo, el Bayern fue despertando en el segundo tiempo poco a poco, al punto de que apareció Harry Kane para primero descontar desde el punto penalti y luego empatar con un gol al minuto 60.

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Desde entonces el Bayern siguió apretando, hasta que al 71 apareció Luis Díaz para llegar solo al segundo palo y marcar lo que, en su momento, significaba la remontada del cuadro alemán.

Esta fue su anotación:

🇨🇴🔥 LUIS DÍAZ ANOTÓ EL GOL DE LA REMONTADA DEL BAYERN MÚNICH. https://t.co/qBwCKlIYPp — Toque Sports (@ToqueSports) October 13, 2026

La mala noticia es que apenas unos minutos después el extremo Olise recibió doble tarjeta amarilla, por lo que dejó a sus compañeros con un jugador menos y por eso el cuadro noruego comenzó a presionar alto para buscar el empate.

Al final, lo consiguió. Terminando el partido y gracias a esa presión, el equipo logró atacar por la banda izquierda y tiró un centro para que en el segundo palo apareciera el atacante con un cabezazo fulminante con el que marcó el gol del empate.

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Este no deja de ser un resultado más que sorpresivo, puesto que Viking es un equipo modesto y Bayern Múnich es uno de los mejores del mundo, por lo que todo el mundo esperaba que el cuadro ‘Bávaro’ consiguiera un resultado favorable muy cómodo.

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