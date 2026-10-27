Desde hace varios meses, Millonarios está interesado en cambiar de dueños, pues la idea es que Amber Capital dé un paso al costado y llegue otro grupo inversionista para darle un nuevo manejo a la institución.

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De hecho, desde hace varias semanas se venía hablando con el Kapital Football Group, un grupo que vio una buena oportunidad en el equipo bogotano y por eso hubo hasta visitas del gerente general al estadio El Campín para conocer cómo se estaba manejando hasta ahora la institución y los cambios que haría. Este fue el momento de la visita:

Sin embargo, pese a que todo iba bien encaminado, en las últimas horas todo se habría caído, pues desde el equipo presentaron algunas trabas y falta de claridad y eso habría causado que el grupo inversionista diera marcha atrás.

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Así lo informó el periodista Antonio Casale, quien sigue de cerca todo lo relacionado al club bogotano, que informó que “no hubo claridad por parte del club” y que además les parece “altamente inquietante el tema del estadio”, por lo que tomaron la decisión de pararse de la mesa y no seguir negociando.

🚨ATENCIÓN 🗣️Estamos en capacidad de informar que KAPITAL FOOTBALL GROUP se retira de la negociación de la compra de #Millonarios. No hubo claridad por parte del club en varios aspectos y les parece ALTAMENTE INQUIETANTE el tema del estadio. A pesar de haber completado todos los requisitos, se retiran de la negociación. — Antonio Casale (@CasaleSports) October 27, 2026

De esta manera, Amber Club, liderado por Joseph Oughourlian, seguirá siendo dueño del club bogotano hasta que aparezca un nuevo grupo inversionista que quiera negociar, pero eso, al parecer, no está siendo una tarea sencilla debido al alto costo del club y todo lo que lo rodea actualmente.

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En cuanto al estadio, Sencia ya cuenta con los permisos para la construcción del nuevo escenario deportivo, pero hasta el momento no se ha puesto ni un ladrillo del estadio que, se supone, lo entregarán en diciembre de 2028.

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