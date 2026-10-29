Por: Noticiero 90 minutos

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Los gimnasios, boxes y centros de entrenamiento de Cali tienen una oportunidad única de sumarse a un evento deportivo que cobra cada vez mayor relevancia en la ciudad. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, estos establecimientos podrán inscribirse de manera gratuita para participar en la segunda fecha de las Carreras Híbridas 2026, cuya jornada se desarrollará durante el mes de noviembre. La convocatoria está especialmente dirigida a quienes deseen hacer parte activa de esta experiencia, la cual busca reunir y movilizar a la comunidad deportiva local.

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El proceso de inscripción estará disponible únicamente entre el 28 y el 30 de octubre, y los cupos serán limitados, por lo que se recomienda a los interesados que formalicen su registro dentro de este corto plazo. De acuerdo con la fuente mencionada, la actividad está dirigida a los gimnasios y centros de entrenamiento que deseen participar junto a sus usuarios en un evento que combina diferentes modalidades de ejercicio, acogiendo tanto a espacios tradicionales como a los denominados 'boxes' (locaciones enfocadas a entrenamientos funcionales o de alta intensidad).

Las fechas programadas para la segunda versión de estas carreras híbridas serán el 14, 15 y 16 de noviembre. De acuerdo con la información proporcionada, quienes logren asegurar su cupo podrán experimentar una competencia que mezcla diversas capacidades físicas en una misma jornada. Las carreras híbridas hacen parte de una tendencia deportiva que ha ganado reconocimiento a nivel internacional, integrando disciplinas para poner a prueba la resistencia, fuerza, agilidad y trabajo en equipo de los participantes.

Desde la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali, se recalca la importancia de esta invitación, que busca no solo fomentar la actividad física, sino también fortalecer la integración de diferentes actores del ecosistema deportivo caleño. Con la inscripción sin costo y la inclusión de varias fechas en noviembre, la jornada espera consolidarse como un referente de innovación en el calendario deportivo de la ciudad. Toda la información y detalles sobre la convocatoria aparecen consignados en la publicación de Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden inscribirse los gimnasios de Cali en las Carreras Híbridas 2026?

Los gimnasios, boxes y centros de entrenamiento interesados deben registrarse entre el 28 y el 30 de octubre, según informó Noticiero 90 Minutos. Durante estas fechas, la inscripción será gratuita y los cupos estarán sujetos a disponibilidad, por lo que es fundamental diligenciar el proceso dentro del plazo establecido.

¿Qué son las carreras híbridas y qué modalidades incluye este evento en Cali?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, las carreras híbridas son una modalidad deportiva que combina diversas capacidades físicas como fuerza, resistencia y agilidad, reuniendo distintos estilos de ejercicio en una sola competencia. El evento busca involucrar a gimnasios y centros de entrenamiento de Cali, promoviendo la integración y la innovación dentro del deporte local.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.