Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali dio a conocer que el jueves 29 de octubre habrá un cierre parcial en uno de los carriles de la vía al Mar. Esta decisión responde a la necesidad de adelantar trabajos de infraestructura en el corredor vial que une al sector del Club Emcali con La Portada al Mar, impactando temporalmente el flujo habitual de los vehículos por esta importante arteria de la ciudad, según lo informado por la dependencia oficial.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la restricción estará vigente entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. En ese intervalo se realizarán las labores que involucran adecuaciones o reparaciones al tramo señalado de la vía, lo que generará la interrupción parcial del paso, aunque sin llegar a un cierre total que obligue la suspensión completa del tránsito vehicular.

Para garantizar la seguridad y el orden en el desplazamiento, la circulación será regulada durante la jornada con la implementación del sistema de “pare y siga”. Esta modalidad consiste en permitir el paso alternado de los vehículos en uno y otro sentido, bajo la coordinación de agentes de tránsito que estarán presentes en el lugar dirigiendo la movilidad y prestando apoyo a los conductores afectados por la medida. Esta medida busca reducir los tiempos de espera y minimizar las congestiones que suelen derivarse de este tipo de intervenciones viales.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que programe sus recorridos anticipadamente, teniendo presente la posibilidad de retrasos, y se recomienda conducir con precaución en este sector específico de la vía al Mar. El objetivo es evitar contratiempos y contribuir a la seguridad tanto de los trabajadores encargados de las obras como de quienes transitan diariamente por el corredor vial en mención.

Esta información fue trasmitida de manera oficial y tiene como propósito brindar a la comunidad de Cali la oportunidad de ajustar sus planes de movilidad, promover una convivencia vial más segura y responsable durante el tiempo que duren los trabajos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será el cierre parcial en la vía al Mar en Cali y en qué horario aplicará la restricción?

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que la restricción se aplicará exclusivamente el jueves 29 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, lo cual permitirá llevar a cabo los trabajos de infraestructura sin interrumpir completamente el tráfico, aunque sí con posibles demoras para los conductores durante ese periodo.

¿Cómo funcionará el sistema de “pare y siga” durante el cierre parcial en la vía al Mar?

Durante la jornada, el tránsito vehicular será gestionado mediante el sistema de “pare y siga”, que implica el paso alternado de vehículos en ambos sentidos mientras agentes de tránsito regulan el flujo y garantizan la seguridad en el desarrollo de las obras sobre la vía, buscando así facilitar la circulación y reducir congestiones.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.