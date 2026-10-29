No es sencilla la situación en el Independiente Medellín, pues desde que se lesionó Juan Fernando Quintero el rendimiento del equipo ha caído y ya suma cuatro derrotas consecutivas, por lo que ha bajado posiciones y sus hinchas andan preocupados.

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Y es que en la noche de este miércoles, 28 de octubre, el equipo tenía una gran oportunidad de recuperar el camino y volver a sumar puntos que lo acercaran a la clasificación vs. Internacional de Bogotá, pero las cosas no salieron como esperaban.

Al final, el equipo de Amaranto cayó por 3-1 en condición de visitante, con error insólito de un defensor incluido, por lo que ya se comienza a hablar de crisis en el ambiente de este club.

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Esta es la cuarta derrota consecutiva del equipo de la capital antioqueña, la tercera en la liga, recordando que desde aquella victoria contra América en condición de visitante ha caído con Nacional tanto en liga como en Copa, frente a Once Caldas y contra Internacional de Bogotá.

De hecho, luego del encuentro hubo reunión entre el presidente y el cuerpo técnico para analizar qué está pasando, puesto que el nivel de varios jugadores es muy bajo y su principal figura, Juan Fernando Quintero, todavía no está listo. Además, Jackson Martínez, que fue anunciado con bombos y platillos, no ha tenido ni un solo minuto de juego.

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Qué partidos le quedan a Independiente Medellín

De esta manera, al equipo rojo y azul le quedan tres compromisos para buscar la clasificación, pues ahora se medirá con Alianza de local y cerrará contra Fortaleza y Águilas Doradas en condición de visitante.

Cabe recordar que en este momento el Independiente Medellín es octavo con 23 puntos, a uno solo de Águilas Doradas que es noveno, dos más que el Cúcuta que es décimo y tres por encima de Tolima e Inter de Bogotá que son 11 y 12, respectivamente.

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