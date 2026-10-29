La Selección Colombia tendrá su última fecha Fifa del año el próximo viernes, 13 de noviembre, frente a Chile en un compromiso que se disputará en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, un juego que además de servir como preparación para lo que se viene, también tendrá un ingrediente social porque lo recaudado será donado para reconstruir las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Para este encuentro se espera que el técnico Néstor Lorenzo convoque a una base parecida a la que hizo la vez pasada para los partidos contra México, Perú y Paraguay, es decir, con jugadores jóvenes que están destacando y algunos más experimentados.

De hecho, se hablaba que en este partido se le podría incluso hacer una despedida al excapitán del equipo, James Rodríguez, quien tomó la decisión de retirarse del combinado nacional hace unas semanas.

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#SeleccionColombia ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes James Rodríguez no seguirá vistiendo la camiseta de la Selección Colombia 🇨🇴 🥲 Se va uno de los mejores jugadores en la historia del combinado Tricolor. En datos: – 126 partidos – 31 goles – Participación en 3 mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. – Goleador del Mundial 2014. – Premio Puskas de 2014. – En Copa América: tercer puesto en 2016 y 2021. Segundo puesto en 2024. – Mejor jugador Copa América 2024. #JamesRodriguez

¿Habrá partido de despedida de James Rodríguez?

Sin embargo, eso no será así, pues tal como comentó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, este compromiso no será para eso, sino para que el técnico siga encontrando opciones antes de entrar a las Eliminatorias.

“El partido está definido que es, primero, va a ser un partido competitivo donde nuevamente el técnico va a tener la oportunidad de colocar a jugadores que están llegando a la Selección Colombia, o seguramente alguno que no ha llegado”, comenzó explicando Jesurún, en diálogo con ESPN.

Y agregó: “El tema de James, de Falcao, de Ospina, es un tema que lo tenemos para más adelante. Indudablemente ellos merecen lo mejor de lo mejor, pero no, yo creo que mientras James esté jugando vamos a esperar y luego hacer un homenaje realmente magno para estos 3 jugadores y para algún otro que de esa época dorada que tuvimos nosotros le dieron tanta gloria y potencialización al fútbol colombiano”.

De esta manera, la idea del combinado nacional es tener a los mejores futbolistas para tener un resultado favorable y luego viaje a Chile para nuevamente conseguir un triunfo.

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Se espera que la convocatoria salga en la primera semana de noviembre, pero eso no lo ha confirmado la Federación Colombiana de Fútbol.

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