Lejos de cualquier complicación propia del fútbol, James Rodríguez da un salto en el mundo de los negocios mientras disfruta de esta etapa de su carrera profesional en Colombia. Para ello, acudió a un aliado.

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La compañía de moda urbana Quest, originaria de la ciudad de Cali, trazó una ambiciosa meta comercial superior a 200.000 prendas vendidas mediante una nueva alianza con el futbolista, reveló Portafolio.

El lanzamiento oficial de esta propuesta textil ocurrirá el venidero 5 de noviembre, inaugurando formalmente la colección denominada World Champion en todo el circuito comercial de la empresa.

Esta iniciativa empresarial coincide con una etapa decisiva en la carrera del mediocampista, quien retornó a los torneos profesionales en territorio colombiano y consolida su imagen internacional.

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La primera fase del catálogo de Quest con James Rodríguez ofrecerá al público camisetas confeccionadas bajo cortes holgados y contemporáneos, además de integrar nueve referencias de gorras organizadas en cápsulas temáticas exclusivas.

Los compradores podrán adquirir estos artículos visitando directamente los locales comerciales físicos de la empresa vallecaucana o accediendo virtualmente a la plataforma oficial en línea quest.com.co.

Desde el ángulo creativo, los modelos combinan elementos icónicos de la figura del volante, como el contorno gráfico de sus celebraciones de gol y el distintivo JR10.

Dichos símbolos dialogan armónicamente con los rasgos gráficos de Club1995, un segmento de diseño representativo que rescata las raíces históricas y el origen fundacional de la organización confeccionista.

La línea proyecta una categoría premium inicial y programó una segunda entrega antes de culminar el año, diversificando sustancialmente las alternativas de vestuario cotidiano para los usuarios.

“Esta colaboración es una oportunidad para compartir con los aficionados una parte de mi historia y de lo que represento dentro y fuera de la cancha”, señaló James Rodríguez.

El deportista remarcó la relevancia de impulsar este emprendimiento durante su estadía competitiva en los estadios patrios, afianzando un contacto fraterno con los seguidores de su trayectoria deportiva. Cabe recordar que Quest tuvo acuerdos con Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado.

La firma nacional cuenta hoy con más de 170 tiendas en Colombia y mantiene desde hace cuatro ejercicios anuales una estrategia constante de mercadeo vinculada a destacados futbolistas.

Con este proyecto, la cadena busca entablar un vínculo extendido con el mediocampista para exaltar valores formativos esenciales como la disciplina, la preparación constante y el esfuerzo diario.

Al evaluar las razones que motivaron la escogencia del astro como imagen central, las directivas resaltaron la compatibilidad ideológica existente entre el deportista y los principios del negocio.

“James representa liderazgo, determinación y autenticidad; características que conectan con la identidad de Quest”, afirmó Nicolás Giraldo, gerente de marca de Quest.

El directivo elogió asimismo la dimensión corporativa del futbolista, destacando su audacia para estructurar negocios propios, asumir desafíos económicos y sostener sus convicciones en escenarios de alta exigencia.

El cronograma estipula que la fase complementaria de la colección debutará en diciembre, articulando un portafolio mucho más variado de prendas funcionales dirigidas al uso diario casual.

Esta segunda oleada de vestuario superará la oferta inicial concentrada en camisetas básicas y gorras, ratificando la voluntad empresarial de seguir diseñando proyectos vinculados al balompié colombiano.

El estreno programado para el 5 de noviembre contará con un robusto despliegue audiovisual en canales digitales para dinamizar el tráfico de consumidores hacia los puntos de compra.

Paralelamente, los directivos analizan la conveniencia de organizar una reunión presencial entre el centrocampista y los compradores más frecuentes, certamen que permanece todavía en etapa de planeación.

La firma confía plenamente en que la línea World Champion fortalecerá su liderazgo competitivo en el comercio confeccionista y asegurará la colocación total de las unidades proyectadas.

Quest S.A.S. es una empresa colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de ropa y accesorios textiles. Fue fundada en Cali en 1990, cuando Richard Giraldo, su fundador, apenas tenía 21 años.

La compañía, también registrada como NCS Moda S.A.S., agrupa hoy las marcas Quest y Urban. Actualmente, Francisco Chaux ejerce como gerente general de la compañía textil vallecaucana.