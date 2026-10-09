Por: Caracol TV

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Royer Caicedo, joven defensor colombiano de 20 años que juega en el Cercle Brugge de Bélgica, tuvo recientemente su primera experiencia con la Selección Colombia, algo que representó un motivo de orgullo personal y profesional. Según Noticias Caracol, el futbolista fue convocado para los partidos de preparación frente a México, Paraguay y Perú. Aunque no jugó durante estos encuentros, para Caicedo compartir con el equipo dirigido por Néstor Lorenzo significó una oportunidad única, que lo llenó de ilusión y motivación para seguir mejorando en su carrera futbolística.

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En una entrevista concedida al programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, el jugador relató detalles de su vivencia con el combinado nacional y el significado de representar al país en el fútbol internacional. Caicedo resaltó la importancia de ese primer llamado, manifestando que se siente agradecido, ya que “es una experiencia única que cualquier jugador quiere tener”. Más allá de los minutos en cancha, valoró la posibilidad de vestir la camiseta nacional e indicó que volvió a Europa con mayores ganas de competir.

El vínculo con otros futbolistas colombianos también jugó un papel clave en su proceso de aprendizaje. Caicedo contó que tuvo contacto con Yerry Mina, defensor de amplia trayectoria y también oriundo de Guachené, Cauca. El joven agradeció las palabras y el apoyo recibido de parte de su compatriota, especialmente en un momento tan relevante de su carrera deportiva.

Caicedo recordó su paso por Atlético Nacional, uno de los clubes más importantes del país, enfatizando el apoyo que los jugadores jóvenes reciben allí al tener referentes experimentados a su lado. Según explicó, esa dinámica permite motivarse, aprender de los mayores y aprovechar los consejos para construir una carrera sólida. A modo de ejemplo, mencionó la relación entre Juan Manuel Rengifo y James Rodríguez dentro del club, asegurando que rodearse de figuras con experiencia es fundamental para los nuevos talentos.

Sobre su salida de Atlético Nacional, Caicedo reconoció que, aunque habría preferido que su camino fuera diferente, no puede dejar de valorar la oportunidad de jugar en Europa. El futbolista explicó que discutió la decisión con su familia y juntos eligieron lo que consideraron mejor para su futuro, acotando que dar el salto al fútbol europeo era un sueño que logró cumplir.

Finalmente, recordó los mensajes de respaldo del director técnico Néstor Lorenzo y del cuerpo técnico de la Selección Colombia, quienes le aconsejaron “estar tranquilo, disfrutar y entender que todo es un proceso”. Destacó que la experiencia en Bélgica le ha dado madurez, y resaltó el valor del apoyo recibido por parte de Jhon Lucumí, otro compañero colombiano en Europa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la primera convocatoria de Royer Caicedo a la Selección Colombia?

Royer Caicedo recibió su primer llamado a la Selección Colombia para los partidos de preparación ante México, Paraguay y Perú, según Noticias Caracol. Aunque no jugó minutos en estos compromisos, la experiencia fue significativa para él, ya que pudo compartir con el equipo nacional y vivir el ambiente de la selección, algo que considera un gran paso en su carrera.

¿Qué importancia tiene el acompañamiento de futbolistas experimentados para jóvenes talentos?

Según la entrevista con Blu Radio, Caicedo subrayó que tener a jugadores experimentados cerca, como sucede en Atlético Nacional, motiva y ayuda a los jóvenes a adquirir aprendizajes fundamentales. Observar y recibir consejos de figuras establecidas como James Rodríguez ayuda en el desarrollo profesional y personal de los nuevos futbolistas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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