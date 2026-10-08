Por: Caracol TV

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La selección Colombia logró una victoria convincente ante Perú con un marcador de 2-0, en un amistoso disputado en Miami que dejó en evidencia el prometedor panorama de recambio generacional dentro del equipo. Durante el encuentro, destacan el primer gol del lateral Samuel Velásquez y el tanto del debutante Daniel Arcila, quienes fueron protagonistas en una noche definida por la aparición de nuevas figuras en el conjunto ‘cafetero’. De acuerdo con información compartida por Noticias Caracol, este partido fue el último amistoso para ambas selecciones tras la última Copa Mundial organizada en Norteamérica, y se llevó a cabo en el Nu Stadium del Inter Miami, marcando el cierre de la ventana de partidos internacionales de septiembre y octubre.

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Bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, la Tricolor aprovechó el enfrentamiento como una oportunidad para explorar nuevas opciones tácticas, luego de la salida de referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero tras el Mundial 2026. La ausencia de estos líderes demandó la búsqueda de alternativas frescas, reto que Lorenzo asumió al apostar por jóvenes promesas.

El desarrollo del partido, inicialmente carente de emociones y con especulación de ambos lados, cambió radicalmente en la segunda parte con el ingreso de jugadores como Juan Manuel Rengifo. El joven volante ofensivo, con apenas 21 años, debutó y logró apropiarse del mediocampo, asociándose bien con Gustavo Puerta y Jhon Solís, símbolos de una nueva generación. Fue en ese contexto donde Samuel Velásquez, lateral de 23 años del Atlético Nacional, marcó su primer gol con la selección mayor a los 56 minutos, gracias a un potente disparo de zurda que imposibilitó la reacción del arquero Pedro Gallese.

El cierre de la noche corrió por cuenta de Daniel Arcila, de 24 años y perteneciente al León de México, quien en su debut selló el triunfo con el segundo gol en el tiempo adicional. Para el cuerpo técnico de Colombia, el encuentro fue fiel reflejo de que existe “material” para trabajar. Así lo expresó Lorenzo, enfatizando: "hay futuro, se puede construir". Sin embargo, también señaló aspectos a mejorar, como la fluidez en el juego ofensivo.

Esta victoria permitió a Colombia enderezar el rumbo después de empatar con México y caer ante Paraguay en la misma gira por Estados Unidos. Además, sobresalieron nombres como Yáser Asprilla, Camilo Durán y Matías Orozco como futuras apuestas estratégicas, mientras referentes como Jhon Arias asumen roles de mayor liderazgo en el grupo. De acuerdo con Lorenzo, la exigencia para todo convocado es clara: “el que entre tiene que estar a la altura, y creo que hay material”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron las nuevas figuras destacadas de la selección Colombia en el amistoso contra Perú?

En el amistoso frente a Perú, Samuel Velásquez y Daniel Arcila fueron protagonistas, ambos jóvenes que marcaron sus primeros goles con la selección mayor. Además, destacó el debut de Juan Manuel Rengifo, quien mostró soltura en el mediocampo y supo asociarse con otros nuevos talentos, consolidando el recambio generacional en la Tricolor.

¿Qué significa una "ventana FIFA" y cómo afecta a las selecciones nacionales?

Una "ventana FIFA" corresponde a periodos del calendario internacional en los que los clubes están obligados a liberar a jugadores para compromisos con sus selecciones nacionales, permitiendo la organización de partidos amistosos u oficiales. En esta ocasión, la ventana permitió a selecciones como Colombia y Perú jugar amistosos y ajustar sus plantillas tras el Mundial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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