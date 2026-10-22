En la tarde de este miércoles, 21 de octubre, Bayern Múnich jugó un partidazo de Champions League vs. Arsenal, un compromiso muy importante que enfrentaba al campeón de Alemania contra el campeón de Inglaterra.

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En el 11 titular no estuvo el futbolista colombiano Luis Díaz, pues pese a que había sido figura el fin de semana, el técnico tomó la decisión de darle descanso debido a una molestia que sufrió en ese compromiso contra el Liepzig.

Sin embargo, en el segundo tiempo sí tuvo acción, pero su permanencia en cancha fue corta debido a una lesión que sufrió, que le permitió estar solo 20 minutos en el terreno de juego.

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ALARMAS ENCENDIDAS PARA COLOMBIA: Luis Díaz sintió una molestia tras intentar correr en una jugada y fue reemplazado en Bayern Munich-Arsenal. El Guajiro sólo estuvo 20 minutos en cancha. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YVzfFvmUyY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Qué le pasó a Luis Díaz

Ante esto, el equipo le hizo los exámenes médicos correspondientes en la mañana de este jueves y se confirmó que la lesión no es tan sencilla de manejar.

Tal como informó el equipo, el jugador “sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal el miércoles por la noche”.

Luis Díaz fällt aus. Wir wünschen dir eine gute und schnelle Genesung, Lucho! ❤️‍🩹 🔗 https://t.co/NyUZK7tM1T https://t.co/t1DFKKSeGy — FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2026

Así las cosas, el futbolista será baja, en principio, por dos semanas, por lo que su convocatoria en la Selección Colombia está en riesgo.

(Ver también: Se rompió la sequía: Luis Díaz por fin marcó gol para que el Bayern respire en Champions)

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Y es que cabe recordar que ya los futbolistas están mirando de reojo la última fecha Fifa del año, pues los partidos que le restan a la Selección Colombia son:

Colombia vs. Chile: 13 de noviembre en Cali.

Chile vs. Colombia: 17 de noviembre en Santiago.

De esta manera, se estima que la convocatoria salga en la primera semana de noviembre y, por esta situación, Néstor Lorenzo no podría contar con el guajiro.

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