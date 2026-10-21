Por: Caracol TV

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Más allá del empate 2-2 de Bayern Múnich frente a Arsenal, en la Champions League, la noticia para nuestro país tuvo que ver con una dolencia de Luis Díaz, quien había ingresado al minuto 68 y posteriormente al 90 tuvo que ser reemplazado por parte del cuerpo técnico de los ‘bávaros’. En un pique, el número 14 del cuadro alemán se tocó la zona posterior de la pierna izquierda y de inmediato solicitó el cambio.

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Sorpresivamente el guajiro no comenzó el compromiso, luego de tres tantos en la goleada 6-1 sobre Leipzig en la Bundesliga, y cuando saltó al terreno de juego, terminó marchándose con cara de pocos amigos.

Esto se presenta justo cuando se vienen dos partidos de la Selección Colombia frente a Chile, de los días 13 y 17 de noviembre, en Cali y en Santiago.

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