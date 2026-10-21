Uno de los grandes que peor la está pasando en este campeonato es el Junior de Barranquilla, pues pese a que viene de ser bicampeón del fútbol colombiano, en este semestre las cosas no le han salido bien y por eso suma solo 12 puntos en 14 partidos disputados, lo que lo pone al borde de la eliminación.

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De hecho, hubo cambio de técnico para que llegara Sebastián Viera, recordado exarquero de la institución, que si bien hizo que el equipo funcionara en algunos encuentros, en los últimos se ha vuelto a caer y por eso es que la clasificación es prácticamente imposible.

Esto ha traído tensiones entre la hinchada y el club y, ahora, todo indica que también dentro del camerino, pues en las últimas horas el delantero Teófilo Gutiérrez habló con As Colombia y dejó unas declaraciones en contra del técnico que abrió la discusión.

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En las declaraciones al medio mencionado, el atacante aseguró que no entendió por qué el entrenador cambió al equipo que había ganado dos partidos consecutivos y que, a su parecer, eso no permitió seguir consiguiendo resultados.

“Cuando tú ganas 3 puntos o 6 puntos, no puedes cambiar el equipo, papá. Un equipo que te está dando 6 puntos no lo puedes cambiar por X jugador, o no puedes cambiar, no puedes cambiar. Y mucho nos pasa, mucho nos pasa eso, y ahí se descompensa el equipo y pierde 2, 3 partidos. No puedes descompensar el equipo, tienes que darle aire, tienes que darle rodaje, pero un equipo ganando bien, 6 puntos, y vas a cambiar. Chao, Lola”, comenzó diciendo el delantero.

Y agregó: “De desconfianza al arquero, los centrales, los volantes, los delanteros. Los argentinos no te cambian así, al menos que estés lesionado, y con eso te esperan entre algodones”.

Esto demuestra que hay tensión en el equipo debido a los malos resultados, pues a lo largo del campeonato Junior solo suma 2 victorias y además tiene 6 empates y 6 derrotas, por lo que está en la posición 16 del torneo.

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Por lo pronto, le quedan los partidos vs. Águilas Doradas, Boyacá Chicó, Llaneros, Cúcuta y Pasto, los cuales espera ganar para cerrar el semestre de la mejor manera.

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