Este sábado, 17 de octubre, se llevó a cabo el partido entre Real Betis y Barcelona, un compromiso que llamaba mucho la atención porque el equipo de Pellegrini podía complicarle el camino al cuadro ‘culé’.

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Sin embargo, el equipo de Hansi Flick sacó todo su poderío y al final derrotó al equipo de Sevilla por 2-5, gracias a los goles de Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesús, Eric García y Dani Olmo.

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Ahora, uno de los jugadores del Betis que más insistió fue el colombiano ‘Cucho’ Hernández, quien incluso participó en uno de los goles que luego fue anulado. Sin embargo, pese a eso, al final tuvo que salir reemplazado por una lesión.

Luego de los exámenes médicos, el Real Betis anunció que la situación no es sencilla, puesto que el jugador sufrió de una “lesión en el sóleo proximal izquierdo” y estará fuera de las canchas por, al menos, un mes.

💚🤍🚑 Cucho Hernández sufre una lesión sóleo proximal izquierdo y será baja los próximos partidos ✍️ Jesús Sevillano #Betis https://t.co/XGSDw0X4gi — AlfinaldelaPalmera (@AFDLP) October 19, 2026

Esto quiere decir que se pierde varios partidos importantes, tanto de su club como de la Selección Colombia, que tendrá la última fecha Fifa del año vs. Chile en dos ocasiones.

Qué partidos se pierde el ‘Cucho’ Hernández

De esta manera, los partidos que se perdería el delantero colombiano son:

vs. Feyenoord.

vs. Celta de Vigo.

vs. Navalcarnero.

vs. Málaga.

vs. Dortmund.

vs. Elche.

(Ver también: Jugador de Selección Colombia pasó por el quirófano y por eso no jugará los últimos juegos de 2025)

Luego de esto será el parón de selecciones, por lo que se estima que el jugador no se alcance a recuperar y por eso no entraría en la lista de convocados de Néstor Lorenzo para los compromisos vs. Chile que serán el 13 de noviembre en Cali y luego el 17 de noviembre en Santiago.

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