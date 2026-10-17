Momentos de absoluta tensión y profunda angustia se vivieron en la jornada del fútbol inglés durante el compromiso disputado entre el Chelsea y el Everton en el estadio Hill Dickinson de Liverpool. El reconocido guardameta de la selección de Argentina y del club londinense, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, completamente inmovilizado y portando un collarín cervical tras sufrir un violento choque de cabezas en el área chica que obligó a su traslado inmediato a un centro hospitalario.

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La dramática acción tuvo lugar sobre el minuto 66 del compromiso, cuando el espigado portero salió a cortar con vehemencia un centro de balón parado. En el aire, ‘Dibu’ impactó de manera aparatosa contra el defensor rival Jarrad Branthwaite, cayendo ambos futbolistas pesadamente sobre el césped. La gravedad de la situación se hizo evidente de inmediato: el arquero argentino permaneció inmóvil en el campo tras un breve movimiento de brazo, lo que encendió las alarmas de los cuerpos médicos de ambas escuadras, quienes ingresaron a toda prisa para brindarle los primeros auxilios.

El partido permaneció suspendido durante más de ocho minutos mientras el personal asistencial estabilizaba al guardameta. Entre el silencio respetuoso y la zozobra de los aficionados presentes en el escenario deportivo, ‘Dibu’ Martínez fue retirado en el minuto 75 del encuentro sobre una camilla rígida y totalmente inmovilizado de la cabeza a los pies. Por fortuna, los reportes en el sitio de la agencia AFP precisaron que el jugador se encontraba consciente y realizando leves movimientos con sus manos al momento de ser subido a la ambulancia.

Tras la finalización del compromiso, el director técnico del Chelsea, Xabi Alonso, dio un parte de tranquilidad inicial en declaraciones entregadas a la cadena TNT Sports. “Por lo que yo sé, estaba consciente cuando abandonó el estadio. Ahora está en el hospital para hacer exámenes por precaución”, explicó el entrenador español. Antes de la lamentable jugada que opacó el duelo, Martínez venía siendo una de las grandes figuras de la cancha tras atajar dos opciones claras de gol frente a Thierno Barry y Jack Grealish, consolidando la victoria de su escuadra en la jornada de la Premier League. La evolución médica del golero argentino continuará bajo estricta observación en las próximas horas.