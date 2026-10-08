Por: Gol Caracol

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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina marca el cierre de una era en el fútbol internacional. De acuerdo con Noticias Caracol, un día después de disputar su último partido con la ‘albiceleste’, el capitán argentino manifestó en su cuenta de Instagram que ya extraña vestir la camiseta nacional. Aseguró estar tomando “la decisión correcta” tras más de veinte años de carrera con su país, una trayectoria repleta de triunfos y desafíos. Messi compartió que el camino recorrido estuvo “lleno de alegrías y también de algunas tristezas”, pero resaltó que “valió la pena cada paso”.

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En su mensaje, el astro argentino, de 39 años, reconoció que le quedan “muchas cosas por decir” y que no es sencillo expresar todo lo que siente en palabras luego de cerrar su etapa con el equipo nacional. Agradeció de manera especial a su familia, a quien atribuyó un rol fundamental durante todo este proceso, especialmente durante los momentos duros “cuando más lo necesitaba”. El agradecimiento también se extendió a sus amigos, compañeros, entrenadores y miembros de los cuerpos técnicos que lo acompañaron a lo largo del tiempo.

Messi no olvidó mencionar a Diego Armando Maradona, figura histórica del fútbol argentino y campeón del mundo en 1986, resaltando que lo siente presente “estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”. Además, tuvo palabras para los clubes en los que jugó, agradeciéndoles el respeto por sus sentimientos y la posibilidad de representar a Argentina siempre que fue convocado. Cerró sus agradecimientos mencionando a Dios, cuya “guía y voluntad”, en sus palabras, le permitieron alcanzar ese momento.

El último partido de Messi se disputó en el estadio Monumental, en un encuentro en el que Argentina superó 3-0 a Benín, con un gol suyo de penalti, ante más de 85.000 espectadores. Esta jornada no solo fue especial por el marcador, sino porque significó el partido número 208 y el gol 126 de Messi con la selección, ambos récords históricos según Noticias Caracol. La noche estuvo marcada por los homenajes y la despedida de Nicolás Otamendi, quien anotó el primer gol argentino.

Después del partido, Messi confesó en el centro del campo, junto a sus compañeros y familia, que dejar la selección es “un dolor muy grande” y que, aunque desearía participar “toda la vida”, considera correcto cerrar ahora su ciclo internacional. Por último, reiteró su agradecimiento a la hinchada: “Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos partidos y goles registró Lionel Messi con la selección argentina?

De acuerdo con Noticias Caracol, durante su trayectoria con la selección argentina, Lionel Messi disputó 208 partidos y anotó un total de 126 goles. Ambos son récords históricos para la ‘albiceleste’, lo que resalta la magnitud y el impacto de su legado en el fútbol argentino.

¿Por qué Lionel Messi decidió retirarse de la selección argentina?

Según las declaraciones citadas por Noticias Caracol, Messi considera que “está tomando la decisión correcta” al retirarse, después de una larga carrera internacional. Aunque confesó que dejar de acudir con la selección sería “un dolor muy grande”, reconoció que este es el momento indicado para cerrar su ciclo, agradeciendo el apoyo de familia, hinchas y todos quienes lo acompañaron en ese recorrido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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