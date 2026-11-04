Por: Caracol TV

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Colombia ha sido confirmada como sede del Sudamericano Sub-20 en 2027, una decisión tomada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que vuelve a poner al país en el foco del fútbol juvenil de la región. De acuerdo con lo informado por la Federación Colombiana de Fútbol, el departamento de Antioquia fue seleccionado como escenario principal de este torneo, que representa la cita más importante para los talentos sub-20 del continente sudamericano.

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El campeonato tendrá lugar entre el 22 de enero y el 7 de febrero del próximo año, escogiendo como ciudades protagonistas a Medellín y Envigado, reconocidas por su historia y proyección en materia deportiva. Para preparar la organización, tanto delegados de la Conmebol como de la Federación Colombiana de Fútbol llevaron a cabo inspecciones exhaustivas en los estadios de estas localidades. Además, evaluaron los campos de entrenamiento ubicados en Itagüí y revisaron la logística complementaria en diversos municipios del área metropolitana de Medellín, todo esto con el fin de garantizar los estándares internacionales que exige un evento de tal magnitud.

Luego del anuncio oficial, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), subrayó la trascendencia de la confianza depositada en Colombia. En un comunicado citado por la misma federación, Jesurún destacó que “la designación de Colombia como sede del Conmebol Sub-20 2027 ratifica la confianza de los organismos internacionales en nuestra capacidad organizativa. En los últimos once años (2015-2026), hemos recibido nueve eventos de talla continental y mundial, una trayectoria que nos impulsa a asumir este nuevo reto con responsabilidad y compromiso”. Su declaración recalca el compromiso del país en el crecimiento del fútbol juvenil y en ofrecer condiciones óptimas a las selecciones participantes.

El papel de Colombia como anfitriona de grandes eventos deportivos se consolida, fortaleciendo la infraestructura deportiva del Valle de Aburrá para acoger a los futuros talentos del fútbol sudamericano. Según el comunicado de la federación, esta será la segunda vez en un período de cuatro años que Colombia recibe el torneo, tras haber sido sede en 2022, cuando la selección sub-20 logró clasificarse a la Copa Mundial realizada en Argentina en 2023. Para la edición de 2027, la importancia crece, ya que el campeonato otorgará cuatro cupos directos para el Mundial de la FIFA Sub-20 que se jugará en Azerbaiyán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se jugará el Sudamericano Sub-20 en Colombia en 2027?

El Sudamericano Sub-20 de 2027 se llevará a cabo desde el 22 de enero hasta el 7 de febrero en las ciudades de Medellín y Envigado, capitalizando la experiencia organizativa y la infraestructura del departamento de Antioquia, según información de la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Cuántos equipos clasifican al Mundial desde el Sudamericano Sub-20 2027?

De acuerdo con el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, en la edición 2027 del Sudamericano Sub-20 se otorgarán cuatro cupos a la Copa Mundial de la FIFA Sub-20, la cual tendrá lugar en Azerbaiyán.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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