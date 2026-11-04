En la noche de este miércoles, 4 de noviembre, Millonarios vuelve a la acción luego de 15 días al recibir al América de Cali por la fecha 17 del fútbol profesional colombiano, un partido muy importante que es tomado como otro de los clásicos en el país.

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Además, es de mucha relevancia porque aunque América ya aseguró su clasificación, Millonarios aún no y por eso necesita ganar para acercarse a los puestos de cuadrangulares.

Ahora, en los hinchas de Millonarios hay cierto temor por el estado del terreno de juego, pues el pasado sábado hubo concierto de Ryan Castro y no había mucha información acerca de cómo quedó la gramilla.

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Ahora, a horas de que comience el partido, Sencia compartió información de cómo está la gramilla del estadio, asegurando que está en buenas condiciones para recibir este compromiso entre dos de los equipos más importantes del país.

Según la administradora del estadio, las mediciones técnicas dieron los siguientes resultados:

Altura del césped: 25,65 mm | Calidad excelente.

Rodadura del balón: 6,90 m | Calidad excelente.

Resistencia rotacional: 35,35 Nm | Calidad excelente.

Infiltración de agua: 1.851 mm/h | Calidad excelente.

Compactación: 186,5 PSI | Calidad satisfactoria.

Uniformidad superficial: ≤20 mm | Cumple.

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Es más, en las fotos compartidas por Sencia se puede ver que aunque hay señales de la tarima que se montó el fin de semana, en términos de color, condición y demás todo pinta aceptable, pero habrá que ver a los jugadores, el balón rodar y más para determinar si efectivamente estaba en buena condición.

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Lo cierto es que el partido entre Millonarios y América de Cali, al menos por ahora, se mantiene confirmado por parte de Dimayor, así que el pitazo inicial será sobre las 8:30 de la noche.

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