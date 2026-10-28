Por: Portal Bogotá

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El concierto de Ryan Castro, que tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho el Campín el sábado 31 de octubre de 2026, provocará una serie de cierres viales en sectores estratégicos de Bogotá, así lo anunció la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). De acuerdo con la entidad, los cierres se extenderán desde las 00:00 horas del 27 de octubre hasta las 08:00 p. m. del 2 de noviembre de 2026, e involucrarán vías clave como la calle 57A, la avenida NQS y la carrera 28.

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Dentro de los principales obstáculos para la movilidad, se destaca el cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y el acceso al parqueadero norte. Según la SDM, desde ese punto hasta la diagonal 61C también habrá cierre controlado, incluidos los senderos peatonales del costado occidental, lo que implica una restricción significativa para peatones y conductores. Desde las 10:00 p. m. del 30 de octubre hasta las 10:00 a. m. del 1 de noviembre de 2026, habrá otro cierre total en la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluyendo el sendero peatonal del costado occidental; por eso, el organizador del evento deberá garantizar el acceso y la salida de los residentes del costado oriental.

Otras vías afectadas incluyen la calle 53B Bis entre carrera 28 y la avenida carrera 30, que será clausurada en ambas calzadas y en los senderos peatonales norte y sur. La avenida NQS verá un cierre parcial en el sendero peatonal oriental, sin afectar la ciclorruta, en donde se instalarán barreras plásticas para evitar la aglomeración y el descenso de asistentes a la vía, según lo demanda la Secretaría Distrital de Movilidad.

El plan de desvíos contempla rutas alternativas para quienes circulan tanto en sentido sur-norte como norte-sur por la avenida NQS y calles cercanas. Quienes suelen transitar por la calle 53B Bis, la carrera 24 y la calle 57A contarán con recorridos habilitados por la diagonal 61C, la transversal 25, la calle 51 y otras arterias cercanas, facilitando la movilidad a pesar de las restricciones.

Para el público asistente y residentes del área de influencia, la SDM también autorizó zonas amarillas provisionales donde taxis y vehículos especiales podrán operar, principalmente en el costado oriental del estadio y vías adyacentes, desde la medianoche hasta las 3:00 a. m. del 1 de noviembre de 2026. De acuerdo con la entidad, solo los predios sobre el costado oriental de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 tendrán circulación permitida a través de un carril exclusivo para que los residentes accedan a sus viviendas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres viales confirmados por el concierto de Ryan Castro en El Campín 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los cierres viales confirmados incluyen la calle 57A entre avenida NQS y el acceso al parqueadero norte, la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57, la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30, y afectaciones parciales en el sendero peatonal oriental de la avenida NQS. Los cierres se implementarán en diferentes horarios y fechas entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2026.

¿Cómo serán los desvíos y opciones de movilidad durante los cierres por el concierto de Ryan Castro en Bogotá?

Durante los días del evento, los desvíos autorizados permiten a conductores y peatones retomar su ruta por arterias como diagonal 61C, transversal 25, calle 51, carrera 27 y carrera 24, según el sentido de circulación. Adicionalmente, se habilitaron zonas amarillas para facilitar el servicio de taxis y vehículos especiales durante la evacuación, en puntos específicos cercanos al estadio El Campín, siguiendo los lineamientos de la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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