Por: Portal Bogotá

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BibloRed, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, prepara para el 2026 una serie de eventos culturales abiertos a toda la comunidad, en el marco de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Según el portal oficial de BibloRed, la cita será del 29 de octubre al 1 de noviembre y trae una agenda orientada a promover la lectura, la creatividad y la apropiación de herramientas digitales con ofertas gratuitas para personas de todas las edades.

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Entre las actividades destacadas figura el taller ‘Inteligencia artificial: de la curiosidad a la práctica’, un encuentro en la Biblioteca Pública Venecia el 29 de octubre a las 2:00 p. m., dirigido a quienes quieren aprender a aprovechar herramientas de inteligencia artificial (IA) en sus actividades diarias y profesionales. También ese día, a las 3:00 p. m., el Club de Ajedrez de la Biblioteca Público Escolar La Marichuela abre un espacio de aprendizaje y convivencia en torno a este tradicional juego.

El 30 de octubre, la Biblioteca Pública Soledad Lamprea - Perdomo invita a ‘Día Dulce: mujeres que iluminan’, una tarde de relatos y juegos pensados para compartir en familia. Paralelamente, en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo se llevará a cabo el Festival del Callejón, que busca recuperar el espacio público como lugar de encuentro durante el Día Dulce, celebración asociada tradicionalmente a Halloween.

Los más pequeños tienen su propio espacio el 31 de octubre en la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal. En la mañana, a las 11:00 a. m., se realizará la ‘Pijamada dulce: chumba la cachumba para bebés’, dirigida a la primera infancia (de 0 a 5 años), con actividades que combinan música, lectura y juegos en un ambiente seguro y divertido. Más tarde, a las 3:00 p. m., niños de 6 a 12 años podrán disfrutar de ‘¡Chumba la cachumba!’, otra experiencia lúdica pensada para la infancia.

El 1 de noviembre se destaca el Festival ARTrópodo 2026, una jornada de divulgación científica en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, que abre sus puertas al público general durante todo el día. Finalmente, también el 1 de noviembre, la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo ofrece el espacio ‘Leer en familia: descubriendo mundos juntos’, para fortalecer lazos familiares a través de la lectura y la exploración creativa.

De acuerdo con la información publicada por BibloRed, todas las actividades son gratuitas y buscan fortalecer la relación de la comunidad con las bibliotecas como centros culturales y de aprendizaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y horarios de los eventos gratuitos de BibloRed en Bogotá para 2026?

Los eventos gratuitos de BibloRed en Bogotá tendrán lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Cada biblioteca participante ofrecerá actividades a diferentes horas: desde las 11:00 a. m., como la ‘Pijamada dulce’ en El Tintal, hasta jornadas completas como el Festival ARTrópodo, pasando por talleres y clubes en la tarde. La información detallada sobre fechas y horarios se encuentra en el programa oficial divulgado por BibloRed.

¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se abordará en los talleres de BibloRed?

La inteligencia artificial, conocida como IA, es una rama de la informática que permite que las máquinas desarrollen tareas que habitualmente requieren inteligencia humana. Durante el taller ‘Inteligencia artificial: de la curiosidad a la práctica’, BibloRed ofrecerá un espacio práctico para que el público aprenda a utilizar de manera responsable y sencilla herramientas de IA en su vida cotidiana y en el trabajo, según la agenda publicada oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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