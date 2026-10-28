Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Enel Colombia ha emitido un llamado importante a la ciudadanía de Bogotá y Cundinamarca, pidiendo extremar las medidas de prevención durante las festividades, especialmente en Halloween y el fin de año. En estas fechas, tanto los hogares como las calles suelen llenarse de adornos y actividades alusivas, lo que incrementa exponencialmente los riesgos de accidentes eléctricos. De acuerdo con la empresa, un manejo incorrecto de las redes eléctricas y la distancia inadecuada al decorar fachadas pueden transformar la celebración en una emergencia evitable.

Sigue a PULZO en Discover

La compañía entregó una serie de directrices para minimizar incidentes. Recalca, primero, la importancia de mantener los adornos, luces y objetos decorativos lejos del cableado eléctrico. No se deben acercar muñecos, telarañas sintéticas, escaleras o instalaciones festivas no homologadas para el exterior. Igualmente, Enel Colombia recordó que los enchufes y extensiones no pueden sobrecargarse, resaltando la conveniencia de elegir iluminación LED y revisar cuidadosamente el estado del cableado antes de conectarlo. Está absolutamente prohibido manipular o intervenir la infraestructura eléctrica, colgarse de los cables o intentar rescatar objetos enredados, pues estas acciones pueden provocar electrocución o incendios. El uso de protectores en enchufes, así como la educación para niños sobre estos riesgos, también es fundamental.

Frente a cualquier situación inusual o para denunciar hurto de energía eléctrica, Enel Colombia recomienda comunicarse a la línea de emergencias 123, o al teléfono 601 5140000, así como otros canales oficiales como Fonoservicio y WhatsApp.

En lo corrido del año, Enel Colombia registró aproximadamente 37 accidentes eléctricos originados por terceros. De acuerdo con los datos proporcionados por la compañía, el 62 % de estos casos se asoció con acercamientos indebidos a redes energizadas, principalmente por uso de varillas o andamios en procesos constructivos; el 19 % restante se relacionó con hurtos o daños a la red. Según la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar, las quemaduras eléctricas representan la cuarta causa de atención hospitalaria en fiestas de fin de año, solo superadas por la pólvora y químicos. No obstante, gracias a alianzas preventivas, este índice descendió de 13,5 % (155 casos) en 2022, a 5,0 % (81 casos) en 2026.

La disminución en la accidentalidad es resultado de un plan pedagógico y operativo de Enel Colombia, que logró reducir estos sucesos en un 25 % durante los últimos cuatro años y en un 5 % adicional en los recientes 12 meses. Para consolidar esta tendencia, la compañía insiste en que las actividades de remodelación y construcción cumplan el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), así como respetar las distancias mínimas de seguridad (2,3 metros en media tensión y 1,7 metros en baja tensión) alrededor de las redes energizadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones de Enel Colombia para evitar accidentes eléctricos en fiestas?

Enel Colombia sugiere instalar decoraciones lejos de las redes eléctricas, no sobrecargar enchufes, revisar el estado del cableado y usar iluminación LED. Además, es fundamental evitar cualquier manipulación de la infraestructura eléctrica, educar a niños sobre los posibles peligros y reportar anomalías mediante las líneas oficiales de atención y emergencia.

¿Qué es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y por qué es importante?

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) establece las normas mínimas de seguridad que deben cumplir todas las instalaciones eléctricas en Colombia. Su propósito es prevenir accidentes y garantizar la protección de las personas durante la manipulación y uso de infraestructuras eléctricas, sobre todo en contextos de construcción, remodelación y eventos con alta demanda energética.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.