Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) de Bogotá invita a los ciudadanos a participar en una clase especial de spinning, una opción gratuita que busca promover el bienestar y la actividad física en la comunidad. Este evento está programado para el jueves, 29 de octubre de 2026, y tendrá lugar en el gimnasio del sexto piso del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en la ciudad de Bogotá. La clase iniciará a las 5:30 de la tarde y finalizará a las 6:30 p. m., ofreciendo una hora completa de ejercicio y diversión al ritmo de música temática de Halloween.

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La iniciativa hace parte de la propuesta ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la cual desarrolla planes y actividades pensados para que los ciudadanos gocen de alternativas de recreación y cultura. Según información publicada en el portal www.bogota.gov.co, la SDCRD promueve espacios en los que tanto el ejercicio físico como la socialización adquieren especial relevancia, motivando a las personas a cuidar su salud al tiempo que comparten con otros habitantes de la ciudad. La entrada a esta clase será libre, siempre y cuando los interesados se inscriban previamente a través de un enlace dispuesto por los organizadores.

Se recomienda a quienes deseen asistir que acudan con la mejor actitud y un ‘toque terrorífico’, ya que, enmarcado en la celebración de Halloween, el ambiente estará cargado de energía y temáticas alusivas a esta festividad. Esta propuesta resulta atractiva no solo para quienes disfrutan del ejercicio sobre la bicicleta sino también para quienes buscan nuevas formas de quemar calorías y romper la rutina. La actividad está dirigida únicamente a personas mayores de edad, y se sugiere compartir la información con familiares y amigos que puedan estar interesados en participar.

En el marco de la misma jornada, la invitación se extiende para consultar otros planes gratuitos promovidos por la SDCRD, como el Primer Festival Carranguero de Bogotá o las clases gratuitas de salsa y bachata en el CEFE Chapinero, confirmando así el compromiso de la Secretaría por ofrecer alternativas culturales y de recreación a todos los habitantes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la clase gratuita de spinning en CEFE Chapinero en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la inscripción para la clase de spinning es un requisito indispensable. Los interesados deben acceder al enlace oficial de registro facilitado por los organizadores e ingresar sus datos para asegurar su cupo en el evento.

¿Qué es el spinning y por qué lo ofrece la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá?

El spinning es una disciplina de ejercicio cardiovascular que se realiza sobre bicicletas estáticas bajo la guía de un instructor y suele ir acompañado de música. Esta clase particular, organizada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, busca fomentar el bienestar físico y la integración social en espacios seguros y gratuitos, alineados con el objetivo de promover estilos de vida saludable en la ciudadanía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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