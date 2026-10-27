Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En Ibagué, las autoridades llevaron a cabo operativos intensivos en diferentes establecimientos comerciales, como preparación para la celebración del Día de los Niños. De acuerdo con la información presentada, durante estas inspecciones se destruyeron más de 400 dulces y alimentos vencidos, que fueron hallados en distintos puntos de venta. Entre los productos decomisados se encontraban chicles, gomitas, papas fritas, galletas y artículos de panadería, todos con la fecha de vencimiento caducada, lo que impedía su venta y consumo responsable.

Sigue a PULZO en Discover

Estos controles aumentaron en la ciudad debido a la mayor demanda y circulación de golosinas que se observa en la temporada de Halloween, cuando muchos padres buscan dulces para compartir con sus hijos. En este contexto, la Alcaldía de Ibagué hizo un llamado a las familias para redoblar la precaución y supervisar detalladamente las golosinas antes de ofrecérselas a los menores. Una de las principales recomendaciones emitidas fue la verificación de la fecha de vencimiento. En caso de encontrar productos que hayan superado esa fecha, la instrucción es descartarlos de inmediato y evitar su consumo.

Además, se sugirió prestar atención al estado físico de los empaques. Los envoltorios deben permanecer cerrados y sin evidencia de roturas, humedad o cualquier tipo de deterioro visible. Si se detectan cambios extraños en el color, olor, textura o apariencia de un dulce o alimento, lo aconsejable es abstenerse de consumirlo para evitar riesgos innecesarios. Las autoridades insistieron en la importancia de adquirir estos productos únicamente en lugares que ofrezcan condiciones de higiene y almacenamiento adecuadas, garantizando así la calidad y seguridad de los alimentos que llegan a las manos de los niños.

La recomendación se extiende a que los adultos sean quienes revisen y aprueben los dulces u otros productos recibidos por los menores en medio de las celebraciones, antes de permitir su consumo. Según la Alcaldía de Ibagué, los operativos de inspección continuarán en los días próximos al Día de los Niños, buscando retirar de circulación cualquier alimento que no cumpla con los parámetros requeridos para su comercialización y consumo saludable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si un dulce está vencido o en malas condiciones?

La mejor forma de identificar si un dulce está vencido es comprobar la fecha de vencimiento indicada en el empaque. También debe revisar que el envoltorio esté cerrado, sin filtraciones, roturas, humedad o signos de deterioro. Un cambio inusual en el color, olor, textura o apariencia es motivo suficiente para evitar el consumo, según las recomendaciones de la Alcaldía de Ibagué.

¿Por qué es importante revisar la fecha de vencimiento de los dulces para niños?

Revisar la fecha de vencimiento es esencial porque consumir productos caducados puede representar un riesgo para la salud, sobre todo en menores. De acuerdo con la Alcaldía de Ibagué, descartar los alimentos fuera de fecha previene posibles afectaciones, ya que durante Halloween aumenta la circulación de productos en puntos de venta no siempre controlados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.