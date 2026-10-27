Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Miguel Andrés Mora Franco, un adolescente de 15 años, falleció en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía al Cañón del Combeima, en Ibagué. La noticia conmocionó a la comunidad educativa de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro, donde el menor estudiaba. La escuela, a través de un mensaje oficial, lamentó profundamente el hecho y compartió una fotografía de Miguel Andrés para honrar su memoria. De acuerdo con el comunicado de la institución, su recuerdo permanecerá vivo entre quienes pertenecen a la comunidad marianista, extendiendo su solidaridad a la familia, amigos y compañeros del joven.

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El accidente tuvo lugar hacia las 9:45 de la noche del lunes 26 de octubre, en el kilómetro 6 del corredor vial hacia el Cañón del Combeima, en la zona de la vereda Tres Esquinas, según reporta la información preliminar. En el siniestro estuvieron involucradas dos motocicletas. Miguel Andrés se encontraba conduciendo una motocicleta identificada con las placas YVJ 37H en el momento de la colisión. El impacto le ocasionó múltiples lesiones que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

En el otro vehículo, una motocicleta de placas OAK 67D, se movilizaban Juan David Ramírez Perdomo, de 22 años, y Laura Natalia Parra Lozano, quien iba como acompañante. Según el informe consignado, Ramírez Perdomo sufrió heridas de consideración, incluyendo trauma torácico y trauma craneoencefálico severo, lo que requirió su traslado de urgencia en ambulancia a la Clínica Tolima. Por su parte, Laura Natalia Parra Lozano también resultó lesionada y fue remitida a la Clínica Asotrauma para recibir atención médica.

El reporte preliminar destaca que Miguel Andrés Mora Franco no contaba con licencia de conducción al momento del accidente. Como parte de las primeras hipótesis, se plantea una posible invasión del carril contrario; sin embargo, esta versión debe ser confirmada por las autoridades mientras se desarrolla la investigación correspondiente para esclarecer los hechos exactos que rodearon el choque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Miguel Andrés Mora Franco y cuál fue la reacción de su colegio tras el accidente en Ibagué?

Miguel Andrés Mora Franco era un estudiante de 15 años de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro. Tras el accidente que acabó con su vida, la comunidad escolar expresó su dolor y solidaridad con un mensaje de condolencias y una imagen del adolescente, afirmando que su recuerdo permanecerá entre los miembros de la institución.

¿Cuáles fueron las circunstancias del accidente en el Cañón del Combeima según el informe preliminar?

El informe preliminar indica que el accidente sucedió hacia las 9:45 de la noche del lunes 26 de octubre, a la altura del kilómetro 6 en la vía al Cañón del Combeima. Dos motocicletas chocaron, causando la muerte de Miguel Andrés Mora Franco y lesiones graves a los otros dos implicados. Se investiga una posible invasión del carril contrario, pero la causa exacta será determinada por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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