Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Siete negocios fueron suspendidos tras un operativo de inspección y control realizado en la plaza de la 21, en Ibagué. La intervención, que incluyó a seis chatarrerías y un hospedaje, se llevó a cabo durante la jornada denominada ‘Ocobos de la Patria’ el 26 de octubre de 2026, según informó la Alcaldía. Además de la suspensión de estos comercios, las autoridades incautaron 71 kilogramos de productos cárnicos y retiraron del lugar 14 toneladas de residuos, lo que representa parte del esfuerzo por mejorar las condiciones sanitarias en este sector.

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El operativo, que contó con la participación de varias autoridades, también se tradujo en la recuperación de 200 metros de espacio público y la incautación de tres armas blancas. Durante las visitas de control a los establecimientos, se impuso una amonestación y se tomaron diversas acciones enfocadas en las condiciones sanitarias que allí se encontraron, aspecto que fue priorizado durante la intervención.

En el marco de la protección animal, un total de 46 animales recibieron atención durante el operativo, y seis de ellos quedaron bajo aprehensión, como confirmó el reporte oficial. Este tipo de acciones se enmarcan en las labores de protección y prevención frente a los derechos de los animales que hacen parte del entorno intervenido.

En materia de seguridad y movilidad, los agentes realizaron revisiones a 496 personas y 414 vehículos y motocicletas. Como resultado, se emitieron 14 comparendos de tránsito y cinco vehículos fueron inmovilizados. Estas cifras reflejan el alcance de los controles ejercidos durante la jornada en la plaza de la 21, ampliando la cobertura de la intervención más allá de lo comercial y sanitario.

De acuerdo con el balance de la Alcaldía, en cuanto a la atención social a habitantes de calle, nueve personas aceptaron regresar voluntariamente a sus lugares de origen, 40 fueron trasladadas a fundaciones y otras 20 quedaron caracterizadas, es decir, fueron identificadas para posibles procesos de seguimiento. Además, se efectuaron tres verificaciones migratorias a establecimientos públicos y una a una persona, mostrando un abordaje integral en la intervención. Por último, se realizó el lavado de la calle 20 y se retiró la basura acumulada en la zona, cerrando así el ciclo de acciones previstas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron suspendidos establecimientos en la plaza de la 21 en Ibagué?

Los establecimientos suspendidos en la plaza de la 21 en Ibagué lo fueron como resultado de un operativo de inspección y control dirigido a verificar condiciones sanitarias y normativas. De acuerdo con el balance de la Alcaldía, seis chatarrerías y un hospedaje fueron intervenidos por irregularidades detectadas durante la jornada ‘Ocobos de la Patria’, además de incautaciones de productos cárnicos, residuos y armas blancas.

¿Qué acciones incluyó la intervención ‘Ocobos de la Patria’ en Ibagué?

La intervención ‘Ocobos de la Patria’ abarcó desde la inspección de comercios y chatarrerías, incautación de productos y residuos, hasta controles de tránsito, verificaciones migratorias y medidas de atención social para habitantes de calle. Se recuperó espacio público, se prestó protección animal y se llevaron a cabo tareas de limpieza en la zona intervenida, todo bajo la dirección de la Alcaldía de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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