El agua del embalse El Cercado ya llegó a la planta de tratamiento Corral de Piedra, en La Guajira, luego de que fueran superadas varias dificultades técnicas que habían retrasado la conexión. El anuncio fue hecho por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que señaló que la infraestructura permitirá ampliar las alternativas de abastecimiento para más de 45.000 habitantes.

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De acuerdo con la ADR, el agua podrá beneficiar al casco urbano de San Juan del Cesar y a los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao. La conexión fue posible después de trabajos adelantados junto con ESEPGUA para corregir fugas y completar las pruebas hidráulicas necesarias.

El proceso no estuvo exento de inconvenientes. Según la entidad, aunque la conexión había sido anunciada a comienzos de agosto, todavía había fugas y estaban pendientes las verificaciones técnicas para confirmar que el sistema pudiera operar en condiciones adecuadas. Las intervenciones comenzaron el 7 de agosto.

Para recuperar la línea de conducción San Juan, la ADR reportó una inversión superior a los 570 millones de pesos en trabajos sobre válvulas, compuertas y ventosas. Actualmente, la infraestructura conduce hacia la planta un caudal de 144 litros por segundo.

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La llegada del agua representa una alternativa frente a la dependencia que tiene San Juan del Cesar del río Cesar, cuyo caudal disminuye durante las temporadas de menor precipitación. Con el embalse El Cercado, se busca contar con una fuente regulada que permita fortalecer el suministro.

Sin embargo, el agua que llegó a Corral de Piedra todavía debe pasar por el proceso de tratamiento antes de ser distribuida a la población. La propia ADR señaló que el siguiente reto es garantizar el tratamiento, la distribución y la continuidad del servicio para que la conexión se traduzca en beneficios efectivos para los hogares.

El proyecto también está relacionado con el cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado de 2023 sobre la culminación del Proyecto Multipropósito del Río Ranchería y la conexión de los sistemas de acueducto contemplados en esa infraestructura.

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