Por: EL PILON SA

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Kelly Ríos, reconocida en el mundo de los realities como ‘Guajira’, rompió el silencio durante la final de ‘Top Chef VIP’. Oriunda de Dibulla, en La Guajira, decidió compartir por primera vez una vivencia dolorosa: la pérdida de su embarazo de 14 semanas, fruto de su relación con Kevyn Rúa. La revelación se dio en un momento emotivo del concurso, cuando explicó el significado personal de uno de los postres que presentó en la competencia, según lo relatado por el programa.

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En medio de la transmisión, Kelly confesó que unos veinte días antes de integrarse al programa afrontó la pérdida de su hijo. “Antes de venir aquí, unos 20 días antes estaba esperando un bebé de 14 semanas”, declaró frente a las cámaras, visiblemente conmovida por los recuerdos. Explicó que su llegada a la competencia estuvo marcada por el dolor y la necesidad de hallar fuerzas donde sentía que no las tenía. “Llegué aquí con el alma rota y a veces, en esa ira, no entendía nada; intentaba reconstruir las partes de mi hijo, porque me duele muchísimo. Yo llegué aquí, no sé cómo”, compartió la deportista, mostrando la dimensión emocional con la que enfrentó el reto televisivo.

Hasta ese momento, la situación personal de ‘Guajira’ era desconocida para el público. Ella misma resaltó: “Esto nadie lo sabe; se está enterando la gente apenas. Tuve que sacar fuerzas de donde no tenía”. Recordó también el impacto y el dolor del momento más difícil de la pérdida: “Tuve que parir a mi hijo cuando su corazón dejó de latir”, palabras recogidas por el equipo de TelemundoRealities durante la final.

Kevyn Rúa, expareja y compañero de Kelly en varios realities, estuvo presente y se lo vio afectado por la noticia. Ambos se conocieron en el programa Desafío y, a lo largo de su trayectoria, compartieron experiencias en y fuera del set. Aunque la relación se hizo pública, actualmente no han dado claridad sobre su situación sentimental debido a la desaparición de fotos juntos en redes sociales.

La carrera de Kelly en realities empezó en 2023, cuando alcanzó la final de Desafío The Box, aunque no logró el primer puesto. En 2024, junto a Kevyn, ganó el Desafío XX, cuya final se celebró en septiembre, consolidando así su reconocimiento. Sin embargo, su paso por Top Chef VIP permitió ver otra faceta, una en la que el dolor personal se hizo visible ante cámaras, demostrando su capacidad para afrontar dificultades internas mientras competía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué motivó a Kelly Ríos, ‘Guajira’, a compartir su experiencia personal durante la final de ‘Top Chef VIP’?

De acuerdo con lo revelado por Kelly Ríos en el programa de TelemundoRealities, la deportista decidió revelar su pérdida como parte del significado especial que tenía uno de sus postres presentados en la final. Era una vivencia que había mantenido en silencio hasta ese momento, y la preparación la llevó a abrirse emocionalmente y a explicar la manera en que su proceso de duelo acompañó su desempeño en la competencia.

¿Quién es Kevyn Rúa y cuál es su relación con Kelly Ríos, ‘Guajira’, en los realities?

Kevyn Rúa es compañero de Kelly Ríos en varios realities como Desafío y Desafío XX, con quienes compartió experiencias tanto en el interior de las competencias como fuera de ellas. Según lo relatado por el programa, su relación sentimental se hizo pública tras colaborar juntos, aunque actualmente no se ha confirmado si siguen juntos, dado que eliminaron imágenes en redes sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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