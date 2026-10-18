Por: EL PILON SA

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Un violento suceso sacudió la tranquilidad de la zona rural de Albania, en La Guajira, donde un ataque a mano armada terminó con la vida de uno de los hermanos Daza Mendoza y dejó gravemente herido al otro. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el trágico incidente ocurrió cuando Roberto y Elvis Daza Mendoza, oriundos del corregimiento de Aguas Blancas, en la jurisdicción de Valledupar, se desplazaban por la vía cercana al corregimiento de Los Remedios. La información preliminar indica que los hermanos, quienes trabajaban para una empresa local, viajaban en motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos con la intención de hurtar el vehículo en el que transitaban.

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Según EL PILÓN, los hechos transcurrieron rápidamente cuando los jóvenes cesarenses, al parecer, se opusieron al robo. Esta reacción provocó que los delincuentes accionaran sus armas de fuego, causándoles heridas de gravedad a ambos. Minutos después del asalto, Roberto, uno de los hermanos, falleció en el lugar de los hechos debido a la complejidad de las lesiones. Por su parte, Elvis resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro médico en Albania, donde permanece bajo observación y en estado delicado.

EL PILÓN también informó que Roberto, la víctima fatal, había prestado el servicio militar antes de radicarse en La Guajira para trabajar junto a su hermano. Estos datos refuerzan la versión de que ambos tenían un propósito laboral al momento de los hechos, lo que añade aún más dramatismo a las circunstancias del ataque.

Tras conocer lo ocurrido, personal de criminalística llegó al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar los elementos materiales de prueba. Las autoridades correspondientes asumieron la investigación con el objetivo de esclarecer los detalles de este acto violento y avanzar en la identificación y captura de los responsables. Este crimen conmocionó a los habitantes de la región, quienes esperan justicia y respuestas prontas frente a este lamentable caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque a los hermanos Daza Mendoza en La Guajira?

Hasta el momento, de acuerdo con la información suministrada por el reporte policial y la reseña de EL PILÓN, las autoridades están adelantando las investigaciones para lograr la identificación y captura de los sujetos responsables del ataque. No se han revelado más detalles sobre la identidad de los agresores.

¿Por qué los hermanos Daza Mendoza estaban en la zona rural de Albania, La Guajira?

Según EL PILÓN, Roberto y Elvis Daza Mendoza, oriundos de Aguas Blancas, Valledupar, se encontraban en la zona rural de Albania, La Guajira, debido a su trabajo en una empresa de la región. Ambos hermanos habían decidido laborar juntos luego de que Roberto finalizara su servicio militar.

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