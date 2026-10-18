Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Reconocimiento de Verdad, tomó una trascendental decisión al imputar a diez exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra cinco pueblos indígenas: Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw. Esta determinación, de acuerdo con información de El Espectador, representa un paso clave para reconocer el daño específico y la vulnerabilidad que sufrieron las comunidades indígenas de la Amazonía y la Orinoquía, regiones gravemente afectadas durante el prolongado conflicto armado colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

La imputación no solo incluye a cuadros guerrilleros de base, sino también a tres miembros que formaron parte del último secretariado de las Farc, lo que implica responsabilidades en la cadena de mando de la antigua organización armada. El magistrado Juan José Cantillo Pushaina, encargado de la ponencia, detalló en entrevista con El Espectador que la guerra en estas regiones, además de causar un alto número de víctimas mortales, tuvo un impacto profundo en la sostenibilidad y la autonomía de los pueblos indígenas. Cantillo enfatizó que se abrió una herida “en el territorio y en la naturaleza” cuyos efectos se mantendrán vigentes mientras no se logre una justicia efectiva.

La decisión es inédita en la justicia colombiana por varias razones. Según la información proporcionada, la JEP reconoció la amplia gama de crímenes cometidos: persecución sistemática, exterminio, ataques a bienes civiles, graves daños al medio ambiente y ataques contra lugares de especial protección. Estos hechos muestran cómo las comunidades indígenas no se vieron únicamente afectadas en su integridad física, sino también en su sostenibilidad cultural, ambiental y territorial, elementos fundamentales para su supervivencia como pueblos diferenciados. Las consecuencias, señala el magistrado, trascienden lo humano y se reflejan en un daño perdurable al entorno natural y la autonomía de estos grupos.

Al imputar formalmente estos hechos, la JEP marca un precedente relevante en el tratamiento de los crímenes contra comunidades históricamente marginadas y en la búsqueda de un reconocimiento pleno de sus derechos dentro de los procesos de justicia transicional en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué crímenes reconoce la JEP en contra de los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía?

La JEP reconoce en su imputación crímenes como persecución, exterminio, ataques a bienes civiles, daños graves al medio ambiente y ataques contra lugares de especial protección, todos ellos cometidos durante el conflicto armado contra los pueblos indígenas Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw, de acuerdo con El Espectador.

¿Por qué esta decisión de la JEP es considerada inédita para la justicia colombiana?

La decisión es inédita porque, según El Espectador, representa el reconocimiento judicial de una multiplicidad de delitos contra comunidades indígenas específicas, destacando el impacto más allá de lo físico y afectando profundamente la autonomía, sostenibilidad y el entorno natural de estos pueblos, algo que la justicia colombiana no había abordado con tal profundidad antes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.