Por: EL PILON SA

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La tarde de este sábado estuvo marcada por la preocupación y el temor en una familia de Valledupar, luego de que un ciudadano fuera víctima de un secuestro orquestado a través del engaño por presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según El Pilón, la víctima recibió una llamada telefónica en la que le solicitaron realizar un servicio laboral. Al atender la solicitud, la persona se dirigió al cementerio Jardines del Ecce Homo, ubicado en el norte de la ciudad, donde fue abordada por delincuentes que la privaron de su libertad de forma violenta.

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Una vez que los secuestradores lograron retener a la persona, se pusieron en contacto con la familia mediante mensajes de WhatsApp. En esas comunicaciones, emplearon métodos de intimidación para exigir el pago de una considerable suma de dinero que, de acuerdo con sus amenazas, garantizaría la seguridad y liberación del ciudadano. La presión sobre la familia creció rápidamente, acentuando el sentimiento de angustia mientras aguardaban alguna respuesta sobre el bienestar de su ser querido.

Pese a la presión ejercida sobre los familiares, la extorsión económica no logró concretarse. Cuando la situación salió a la luz, tropas del Gaula Militar de la Décima Brigada Blindada desplegaron una operación en la zona señalada. Estas acciones incluyeron el acordonamiento del área alrededor del cementerio, lo que generó una presión significativa sobre los captores. Según El Pilón, los criminales, al verse acorralados por el despliegue de las autoridades, decidieron desistir de sus intenciones y abandonaron a la víctima en el sector, lo que permitió a los uniformados ubicarla y ponerla a salvo.

Después de la liberación, el ciudadano fue acompañado de inmediato por efectivos militares hasta su residencia. El reencuentro con sus allegados estuvo lleno de emoción y alivio tras vivir varias horas de incertidumbre. Mientras tanto, las autoridades anunciaron el inicio de investigaciones orientadas a identificar, localizar y capturar a los responsables del secuestro, así como a determinar la relación directa de estos individuos con la organización criminal referida.

La institución militar recalcó la importancia de que la comunidad denuncie cualquier llamada sospechosa o exigencia económica a través de la línea gratuita 147, buscando evitar que más ciudadanos sean víctimas de la modalidad conocida como el ‘falso servicio’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe de la relación entre los secuestradores y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)?

Las autoridades se encuentran adelantando investigaciones para esclarecer la verdadera vinculación de los secuestradores con la estructura criminal conocida como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Hasta el momento, solo se sabe que los responsables se identificaron como supuestos miembros de dicha organización, pero no se ha confirmado con certeza su pertenencia a ese grupo.

¿Cómo funciona la modalidad de secuestro conocida como ‘falso servicio’ en Valledupar?

La modalidad de ‘falso servicio’ consiste en contactar a una posible víctima a través de una llamada telefónica con el pretexto de ofrecerle un trabajo o solicitar sus servicios. Al acudir al lugar indicado, la persona es interceptada y privada de la libertad, mientras los delincuentes exigen dinero a cambio de su liberación, una modalidad que se ha venido evidenciando en la región según información citada por El Pilón.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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