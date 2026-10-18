Por: Portal Bogotá

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Entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre de 2026, se realizarán cortes de agua en varias zonas de Bogotá y en sectores de Gachancipá, localidad ubicada en Cundinamarca. Estas suspensiones en el suministro están programadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y se deben a obras de reparación, mantenimiento y empates en las redes de distribución, con el objetivo de reducir el riesgo de averías mayores que puedan comprometer la calidad y continuidad del servicio.

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El lunes 19 de octubre, los cortes afectarán barrios de la localidad de Usaquén como Santa Helena, Victoria Norte y Mazurén, entre otros, en un horario de 2:00 p. m. durante aproximadamente 4 horas, debido a la verificación de un macromedidor. El martes 20 de octubre, la suspensión del servicio se extenderá a sectores de Suba como Casa Blanca Suba, y a barrios de Usaquén, Usme y Bosa, así como al municipio de Gachancipá. En estos lugares, el corte comenzará entre las 9:00 a. m. y 11:00 a. m., y podrá durar hasta 24 horas según la zona.

Para el miércoles 21 de octubre, las labores afectarán barrios de Usaquén, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, y sectores en las localidades de Los Mártires y Teusaquillo. En estos puntos, los trabajos incluyen la instalación de válvulas, mantenimiento preventivo y correctivo, y verificaciones de macromedidor. Los cortes se realizarán en distintos horarios, con duraciones que oscilan entre 4 y 24 horas, de acuerdo con la información dada a conocer por la EAAB.

El jueves 22 de octubre, los barrios afectados estarán en Tunjuelito, Bosa y Santa Fe. La suspensión se debe a la instalación de accesorios, empates en redes del acueducto y labores de mantenimiento correctivo, con cortes que iniciarán a partir de las 9:00 a. m. y podrían extenderse hasta por 24 horas.

La EAAB recomienda a los usuarios preparar sus viviendas antes del corte, llenando el tanque de reserva y consumiendo el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas. Además, piden a los ciudadanos usar el agua racionalmente y priorizar actividades como el lavado de manos o la preparación de alimentos. Para instituciones y lugares de alta concentración de personas, es posible solicitar el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua según la EAAB entre el 19 y el 22 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, durante estos días experimentarán cortes de agua zonas específicas de Usaquén, Suba, Bosa, Usme, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito, Santa Fe, Los Mártires y Teusaquillo. Los horarios y la duración del corte varían según el motivo y la ubicación, con trabajos previstos que incluyen verificación de macromedidores, instalación de válvulas, mantenimiento y empates en redes.

¿Qué precauciones recomienda la EAAB durante los cortes de agua programados?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sugiere llenar con anticipación el tanque de reserva del hogar, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, hacer uso racional del recurso y priorizar acciones esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para centros de alta concurrencia, existe el apoyo de carrotanques, que pueden solicitarse llamando a la Acualínea 116. Tenga en cuenta que estas recomendaciones buscan minimizar inconvenientes hasta el restablecimiento total del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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