Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa, aplicada para vehículos particulares en Bogotá, es una de las principales estrategias diseñadas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) con el fin de gestionar la circulación vehicular y contribuir a la reducción del tráfico en la capital colombiana. Según información oficial difundida por la SDM, durante la semana del lunes 19 al domingo 25 de octubre de 2026, la restricción de pico y placa se mantiene de lunes a viernes, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Vale enfatizar que este esquema no aplica durante días festivos ni los fines de semana, lo que representa un alivio para quienes requieren movilizarse durante esos periodos.

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El funcionamiento de esta medida está definido para que en días impares, es decir, lunes, miércoles y viernes de esa semana, puedan transitar los automotores cuyas placas terminan en los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, los martes y jueves tienen autorización para circular los vehículos con placas que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. El sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, al igual que los festivos, la restricción no rige para ningún vehículo particular, permitiendo la movilidad total en el interior de la ciudad.

La SDM reiteró la importancia de planificar los recorridos para evitar infracciones que pueden derivar en multas de tránsito. Además, advirtió sobre la proliferación de páginas falsas y servicios fraudulentos que se aprovechan de la modalidad del Pico y Placa Solidario, opción regulada únicamente por la Secretaría Distrital de Movilidad desde su sitio oficial www.movilidadbogota.gov.co. La SDM subrayó que no existe intermediación autorizada ni otros portales que puedan gestionar el pago del beneficio, el cual solo puede hacerse mediante botón PSE dispuesto en la página oficial.

La desinformación respecto al Pico y Placa Solidario y la programación semanal de la restricción obliga a los ciudadanos a mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales. La SDM enfatizó que no hay otros medios autorizados para el trámite y pago del permiso especial, reforzando la transparencia del procedimiento e invitando a desconfiar de portales alternativos que ofrezcan servicios relacionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante octubre de 2026?

El pico y placa en Bogotá para vehículos particulares, durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026, opera de lunes a viernes entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m. Los autos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular en días impares; en tanto que aquellos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 lo hacen en días pares. Los sábados, domingos y festivos no hay restricción.

¿Dónde se debe tramitar el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cuál es el único canal autorizado?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la solicitud y pago del Pico y Placa Solidario debe hacerse solo a través de su portal oficial www.movilidadbogota.gov.co, usando el botón PSE de la página. No hay intermediarios ni otras páginas autorizadas para este trámite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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