Por: Portal Bogotá

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La escena cultural de Bogotá se prepara para un evento que busca conectar a grandes y chicos con el arte, la creatividad y la conciencia ambiental. De acuerdo con información compartida en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el domingo 25 de octubre de 2026, a las 11:00 a. m., el Teatro El Parque de Bogotá abrirá sus puertas para una función especial de teatro de títeres. En esta ocasión, la puesta en escena será la obra ‘Gaspar, el señor de las nubes’, que no solo celebrará la imaginación de los más pequeños y el amor por la naturaleza, sino que también servirá de homenaje a la compañía La Libélula Dorada.

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La Libélula Dorada, fundada por los hermanos César Santiago e Iván Darío Álvarez, es uno de los grupos más emblemáticos en el desarrollo del teatro de títeres en la capital. Según la publicación, esta presentación reconocerá las cinco décadas de trayectoria de la compañía, que ha dejado una huella profunda en las artes escénicas de Bogotá. El evento invita a que las familias compartan no solo diversión, sino también un mensaje de sensibilidad y cuidado por la fauna silvestre, que está presente desde los relatos y personajes de la obra hasta la interacción propuesta con el público.

La función tendrá lugar en el Teatro El Parque, ubicado en la carrera Quinta # 36-05, en el Parque Nacional de Bogotá. Cabe resaltar que la entrada es paga, por lo cual se sugiere a quienes deseen asistir revisar la información de boletería y programar su visita con anticipación. La experiencia, dirigida a público familiar, forma parte de una agenda más amplia que promueve el acceso a la cultura en la ciudad y la valoración de propuestas como la de La Libélula Dorada, que en sus 50 años ha consolidado un legado en el teatro de títeres y la promoción del arte para reflexionar sobre el entorno natural.

La invitación se extiende para agendarse y participar de esta conmemoración, llevando a las familias bogotanas a celebrar la unión entre arte, historia y responsabilidad ambiental en una experiencia que trasciende generaciones.

¿Dónde y cuándo será la presentación de ‘Gaspar, el señor de las nubes’ en Bogotá?

La función se realizará el domingo 25 de octubre de 2026, a las 11:00 a. m., en el Teatro El Parque de Bogotá, ubicado en la carrera Quinta # 36-05, dentro del Parque Nacional. La información fue compartida por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y la entrada tiene costo para el público.

¿Qué compañía celebra 50 años con la obra ‘Gaspar, el señor de las nubes’?

La compañía La Libélula Dorada, fundada por César Santiago e Iván Darío Álvarez, cumple cinco décadas de labor en el teatro de títeres en Bogotá y será homenajeada con la presentación especial de la obra ‘Gaspar, el señor de las nubes’, según la información del portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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