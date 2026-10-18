Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' se prepara para recibir la edición número 28 del Festival Hip Hop al Parque, que tendrá lugar el 24 y 25 de octubre de 2026 en el reconocido Parque Simón Bolívar. Esta edición, según información oficial disponible en Bogotá.gov.co, promete ser un espacio abierto y gratuito donde la cultura hip hop será protagonista a través de diferentes expresiones artísticas, el intercambio creativo y acciones ecológicas. Los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta de productos en la Zona de Arte y Emprendimientos (ZAE), participar en actividades de reciclaje y presenciar el regreso de la Batalla Internacional Vía Alterna – BIVA, así como una exhibición de Red Bull Freestyle y múltiples intervenciones urbanas.

Sigue a PULZO en Discover

En la tarima principal del festival, la Batalla Internacional Vía Alterna – BIVA reunirá a cuatro agrupaciones distritales —Brothers Fresh, Capital Style, Último Enjambre y Old School Breakin Bogotá 80s— seleccionadas mediante el Premio BIVA del Portafolio Distrital de Estímulos, una iniciativa pensada para potenciar el talento local y fortalecer la presencia del breakdance en Colombia. A esto se suman tres destacados equipos internacionales: Samurais Veloces de Venezuela, Los Más Buscados Crew de Costa Rica y Diamond Squad de Ecuador, elegidos tras una votación entre miembros del gremio de breakdance de Bogotá. La conducción y la música estarán a cargo de Luis Helmer García Barón, alias 'Bboy Speedy', y de Julio Andrés Ramos Chavarro, alias 'DJ Blanko'. El panel de jueces, conformado por dos expertos internacionales, Nathana Vieira Venancio y Léo Caron, junto con el jurado distrital Jairo Alejandro Correal Morcote, garantizará la transparencia de la competencia, de acuerdo con la organización.

La vivencia cultural se enriquece con la participación de la Zona de Arte y Emprendimientos (ZAE), que agrupa 30 propuestas de moda, ilustración, música independiente, diseño, literatura y objetos de colección, reflejando el estilo y la diversidad del hip hop en la capital. Bajo el lema “De la esquina, del barrio: Hip Hop para llevar”, la ZAE busca dar visibilidad al talento creativo de Bogotá, demostrando que la cultura urbana trasciende la música y se expresa también en creaciones artísticas y de emprendimiento.

Por otro lado, la estrategia ambiental EcoFestivales, liderada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), impulsa la sostenibilidad mediante la gestión de residuos, el trabajo de promotores ambientales y la educación sobre el cuidado del entorno. Iniciativas como EcoCrew orientan al público sobre la separación de residuos y fomentan la participación ciudadana en el reciclaje.

El arte urbano también estará presente a través del Museo Abierto de Bogotá (MAB) con 39 propuestas de grafiti: cuatro intervenciones de pequeño formato en el Parque Simón Bolívar y 35 en paraderos de transporte público cercanos, junto a talleres pedagógicos sobre grafiti, vinilos y cultura hip hop. La literatura suma al festival con la presencia de Libro al Viento, que ofrecerá una actividad de trueque de libros y la publicación 'Bogotá rapeada', una recopilación de relatos de cinco figuras del hip hop bogotano, enfocando el festival como espacio de encuentro y narración de las experiencias urbanas desde una perspectiva musical y social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las agrupaciones que participarán en la Batalla Internacional Vía Alterna – BIVA del Festival Hip Hop al Parque 2026?

Según la convocatoria del festival, los equipos distritales seleccionados para la Batalla Internacional Vía Alterna – BIVA son Brothers Fresh, Capital Style, Último Enjambre y Old School Breakin Bogotá 80s, mientras que los internacionales serán Samurais Veloces (Venezuela), Los Más Buscados Crew (Costa Rica) y Diamond Squad (Ecuador), elegidos tras un proceso de votación conjunta entre el gremio de breakdance y la organización del evento.

¿En qué consiste la estrategia EcoFestivales implementada en Hip Hop al Parque 2026?

La estrategia EcoFestivales, liderada por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, promueve la responsabilidad ambiental en el festival a través de acciones de gestión de residuos, formación al público y actividades pedagógicas. Grupos como EcoCrew se encargan de orientar sobre la separación adecuada de residuos, incentivando la participación ciudadana y el consumo responsable en el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z