Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" mantiene en marcha una estrategia de prevención de emergencias motivada por la segunda temporada de lluvias. De acuerdo con la información publicada por la administración distrital, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Terminal del Norte. Este espacio permite articular las acciones necesarias, tanto preventivas como correctivas, ante las posibles afectaciones climáticas, en particular en la autopista Norte y los sectores de Torca y Guaymaral.

Sigue a PULZO en Discover

Como parte de las labores adelantadas, la administración ha reportado el retiro de más de 400 toneladas de escombros y material vegetal, una actividad pensada para evitar que elementos obstruyan los cuerpos de agua y previniendo así riesgos de inundaciones. Estas tareas buscan mejorar el flujo del agua y disminuir la probabilidad de que se presenten afectaciones durante los meses críticos de octubre y noviembre, período en el que, según datos del Distrito, las lluvias suelen intensificarse.

El director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Guillermo Escobar, explicó que, aunque Bogotá atraviesa el fenómeno de El Niño 2026, la ciudad también está viviendo la segunda temporada de lluvias. Por ese motivo, afirma que se trabaja conjuntamente con todas las entidades para anticipar posibles emergencias y asegurar condiciones seguras en sectores especialmente vulnerables, como la autopista Norte.

El PMU también considera la movilidad como aspecto clave. En cooperación con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se contemplan medidas operativas, como reversibles y contraflujos, que serán implementadas y comunicadas según se requiera y conforme al estado real de las vías. Todo esto será comunicado de manera oportuna a la ciudadanía a través de los canales oficiales.

Proyecciones meteorológicas entregadas por IDIGER plantean que la segunda temporada de lluvias podría extenderse hasta finales de noviembre o inicios de diciembre, por lo que la vigilancia sobre lluvias, cuerpos de agua y puntos críticos no cesa. Para reducir riesgos, se recomienda no arrojar residuos en calles ni sumideros; evitar zonas con acumulaciones de agua; mantener despejados desagües y rejillas; vigilar sótanos y parqueaderos ante posibles filtraciones y, en caso de emergencia, comunicarse con la Línea de Emergencias 123.

La Alcaldía Mayor de Bogotá ratifica su compromiso de trabajo conjunto para atender oportunamente los eventos que puedan surgir y mantener debidamente informada a la ciudadanía sobre la evolución de la temporada de lluvias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones se están tomando para evitar inundaciones en Bogotá durante la segunda temporada de lluvias?

Las autoridades, en especial el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), adelantan la limpieza de cuerpos de agua retirando más de 400 toneladas de escombros y material vegetal. También promueven medidas de precaución ciudadana como no arrojar residuos en vías y mantener adecuados los desagües, reforzando el monitoreo y atención en zonas críticas como la autopista Norte, Torca y Guaymaral.

¿Cómo puede la ciudadanía reportar emergencias por lluvias en Bogotá?

En caso de afectaciones por lluvias o emergencias relacionadas con el clima, la ciudadanía debe comunicarse con la Línea de Emergencias 123. Además, se recalca la importancia de seguir las alertas oficiales, respetar cierres viales y evitar circular por zonas de alto riesgo, para facilitar una respuesta efectiva de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z