Por: Portal Bogotá

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Quienes residen en Bogotá y han recibido un comparendo por un comportamiento que afecta la convivencia en la ciudad cuentan con una alternativa diferente al pago monetario de la multa: la posibilidad de realizar una actividad pedagógica de convivencia. Esta opción, impulsada por el programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", permite que la sanción adquiera un carácter formativo. No obstante, está disponible exclusivamente para quienes han recibido una multa tipo 1 o tipo 2, de acuerdo con la información oficial citada por la Alcaldía de Bogotá.

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La finalidad de las actividades pedagógicas es que la ciudadanía reflexione sobre las acciones que alteran la convivencia cotidiana, fortalezca la cultura ciudadana y asuma la importancia de observar las normas vitales para la vida colectiva en Bogotá, tal como enfatiza la fuente oficial mencionada. Así, en vez de pagar una suma de dinero, las personas aprenden sobre reglas de convivencia y cómo evitar futuras sanciones de este tipo.

La ruta para acceder a este beneficio está claramente establecida. El primer paso consiste en verificar el tipo de comparendo recibido, puesto que solo las multas tipo 1 y tipo 2 dan acceso a la alternativa pedagógica. Luego, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo, es necesario solicitar el agendamiento de la actividad pedagógica a través del formulario que ofrece la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Después de registrarse en la plataforma digital indicada por este organismo, la persona debe estar atenta a las indicaciones que recibirá para conocer la programación y las condiciones exactas para desarrollar la actividad educativa.

Para quienes requieran asesoría sobre el proceso o tengan inquietudes frente a su situación, la recomendación es acudir a cualquier CADE, SuperCADE o Casa de Justicia en el interior de la ciudad. Estos espacios institucionales ofrecen información completa sobre los trámites necesarios y las alternativas para ponerse al día con la medida correctiva. Además, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dispone de líneas de WhatsApp habilitadas para atención al ciudadano de lunes a viernes, desde las 7:00 a. m. hasta las 4:30 p. m., de acuerdo con lo informado en los canales oficiales.

Finalmente, la Alcaldía recuerda la importancia de denunciar oportunamente cualquier acción contraria a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, lo que fortalece los procesos investigativos y sancionatorios, elemento central en la apuesta ciudadana por una Bogotá más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede solicitar la actividad pedagógica para saldar un comparendo de convivencia en Bogotá?

Para solicitar la actividad pedagógica como alternativa al pago monetario de una multa de convivencia tipo 1 o tipo 2 en Bogotá, usted debe verificar el tipo de comparendo recibido y, en los cinco días hábiles siguientes, registrar la solicitud en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Una vez inscrito, debe seguir las indicaciones que se le envíen para la programación y desarrollo de la actividad.

¿Qué tipos de comparendo permiten reemplazar la multa por una actividad pedagógica en Bogotá?

Según la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, únicamente quienes reciban comparendos de convivencia tipo 1 o tipo 2 pueden acceder a la opción de actividad pedagógica para saldar la sanción, excluyendo a quienes hayan recibido multas de tipo diferente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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