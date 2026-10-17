Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La parte verde de la cebolla larga, llamada popularmente el rabo de la cebolla, suele ser descartada en muchas cocinas, pese a su notable sabor y versatilidad. De acuerdo con información publicada por El Espectador, en mercados y en el habla cotidiana se reconoce esta parte como rabo, rama o cebolleta; además, en las cocinas de regiones como el Pacífico y en la gastronomía peruana se le identifica como cebollín. Sin embargo, en Bogotá y en el interior del país, el término cebollín se emplea para una variedad diferente: una cebolla más pequeña y delgada, usualmente utilizada en ensaladas y para decorar platos. Por tanto, es común encontrar confusiones en las recetas, donde lo que para una región es cebollín, en otra es simplemente la parte verde de la cebolla larga.

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El Espectador resalta que, contrariamente a la creencia general, las hojas de la cebolla larga no se deterioran tan pronto como se piensa y pueden soportar un buen tiempo si se manipulan adecuadamente. Muchas personas tienden a usar únicamente el bulbo blanco, pues consideran que es la única parte con sabor, desaprovechando así el potencial de las hojas. Aunque es cierto que la parte verde posee un sabor menos intenso en comparación con el bulbo, su aporte aromático y su capacidad para resaltar sabores en numerosos platos es significativo.

La utilización del rabo de la cebolla larga no se limita solo a salteados, guisos o hogaos. El Espectador explica que puede ser picado finamente y agregado a sopas junto a cebollas de otras variedades o incluido completo en preparaciones como los tradicionales huevos pericos, donde su color y aroma se aprecian especialmente. En arroces y caldos, la hoja verde no solo brinda matices de sabor, sino también un atractivo visual gracias a la clorofila, lo que rompe con la monotonía que ofrecen únicamente las cebollas blancas.

La principal recomendación para incorporar el rabo en recetas es lavarlo muy bien antes de utilizarlo. El hecho de que su uso no sea común obedece, según El Espectador, principalmente a costumbres culturales y falta de información sobre su potencial. Aprovechar la totalidad de la cebolla larga, incluyendo su parte verde, no solo enriquece los platos, sino que también contribuye a la sostenibilidad y al aprovechamiento integral de los alimentos.

¿Cómo se debe usar el rabo de la cebolla larga en las recetas?

El Espectador recomienda lavar muy bien el rabo de la cebolla larga antes de usarlo. Luego, se puede picar en rodajas finas para saltear, sofreír en guisos o hogaos, o añadirlo picado a sopas, huevos y arroces. Su incorporacion aporta sabor, color y aroma a las preparaciones.

¿Cuál es la diferencia entre cebollín y rabo de cebolla larga?

Según El Espectador, en Bogotá y en el interior se llama cebollín a una cebolla pequeña y delgada usada en ensaladas, mientras que en el Pacífico y Perú, el término hace referencia a la parte verde de la cebolla larga. La diferencia radica en el uso del nombre según la región y el tipo de cebolla que se utiliza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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