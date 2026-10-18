Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la mejora de la movilidad y la recuperación del espacio público han sido prioridades para la administración local, según información publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En la búsqueda por elevar la calidad de vida en los barrios y facilitar los desplazamientos diarios, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) presentaron los avances iniciales de su convenio interinstitucional. El acuerdo entre estas dos entidades, al unir capacidades técnicas, operativas y recursos, permitió intervenir más de 40.900 metros cuadrados de infraestructura urbana en un periodo comprendido entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026. Estas acciones se repartieron en 137 puntos estratégicos, considerados prioritarios en la ciudad.

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De acuerdo con la información oficial de la UMV y el IDU, el convenio se enfocó principalmente en resolver problemas de conectividad y mejorar la accesibilidad en comunidades específicas. Entre los sectores más beneficiados se encuentra el entorno de la Universidad Nacional sobre la calle 53, el sector Cementerio del Norte en la carrera 29C y la calle 70, y el sector Álamos en la calle 71C con transversal 96. Además, el trabajo conjunto permitió la recuperación de vías en localidades como Engativá, Bosa, Kennedy, Suba, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Fontibón y Usaquén. Barrios como Villas de Alcalá, Chicalá, Tintalito, Britalia, Pensilvania, Quinta Camacho, Tibabita y Santa Bárbara Occidental, entre otros, recibieron intervenciones de acuerdo con la información suministrada por las entidades responsables.

Las mejoras no se concentraron únicamente en la red vial. El convenio también incluyó la renovación de andenes y pasos peatonales en sectores de alto tránsito, como Álamos, Tibabita, Bosque Popular y San José de Usaquén. De igual manera, la conservación de ciclorrutas en el sector de Salitre Occidental, específicamente sobre la diagonal 24C y la transversal 68AB, fue una de las prioridades para incentivar la movilidad sostenible y brindar protección a los ciclistas.

Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial, aseguró que la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán ha sido unir el conocimiento técnico y la capacidad operativa de la UMV con la visión estratégica del IDU para responder a las necesidades de los barrios que llevaban años esperando soluciones. Según lo citado por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, Rueda enfatizó que estas acciones no se limitan a cubrir huecos o adecuar andenes, sino que buscan devolver la tranquilidad, optimizar los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida en los hogares bogotanos.

Con estos resultados, la UMV y el IDU consolidan su alianza y expresan su intención de mantener el diagnóstico y la transformación de las calles y espacios públicos de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene el convenio entre la UMV y el IDU en la movilidad de Bogotá?

El convenio entre la Unidad de Mantenimiento Vial y el Instituto de Desarrollo Urbano ha permitido intervenir más de 40.900 metros cuadrados en 137 sectores prioritarios, mejorando significativamente la conectividad, reduciendo los tiempos de desplazamiento y optimizando el tránsito peatonal y ciclista en Bogotá, según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Cuáles son los barrios y localidades beneficiadas por las intervenciones de la UMV y el IDU?

Entre los barrios y localidades intervenidos, destacan Álamos, Tibabita, Bosque Popular, Villas de Alcalá, Chicalá, Tintalito, Britalia, Pensilvania, Quinta Camacho y Santa Bárbara Occidental, ubicados en localidades como Engativá, Bosa, Kennedy, Suba, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Fontibón y Usaquén, de acuerdo con la información oficial de las entidades responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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