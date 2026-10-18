Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el descanso ha cobrado un nuevo significado gracias a iniciativas artísticas que exploran las fronteras entre la quietud y la expresión corporal. Una de esas propuestas proviene del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Casona de la Danza de Bogotá, que extienden una invitación abierta para participar en un taller de exploración somática. Este evento busca que los ciudadanos descubran cómo el sueño, la pausa y la memoria pueden transformarse en experiencias de movimiento y creatividad, según información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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Las sesiones de este taller, que se llevarán a cabo el martes 20, el jueves 22 y el sábado 24 de octubre de 2026, están diseñadas para que los asistentes profundicen en la escucha y percepción corporal. De acuerdo con los organizadores, el propósito es explorar lo que ocurre en el cuerpo durante el descanso y cómo esos estados pueden derivar en formas originales de expresión. La propuesta metodológica se configura desde un enfoque fenomenológico y somático, lo que implica abordar el cuerpo y sus sensaciones sin buscar necesariamente una interpretación de los sueños, sino más bien, identificar las huellas que los mismos dejan en la corporalidad y en la manera de moverse.

Las actividades estarán lideradas por Julián Marroquín, reconocido bailarín de danza contemporánea y maestro en educación somática. Su experiencia integra la práctica dancística, la pedagogía corporal y el estudio de los vínculos entre cuerpo, memoria y sensibilidad. Bajo su guía, los talleres proponen una apertura a la sensibilidad, permitiendo que los participantes conecten con sus propios procesos internos y descubran movimientos inspirados en la pausa y el sueño.

Las tres jornadas están programadas en la Casona de la Danza de Bogotá, ubicada en la carrera Primera #17-01. Los horarios son martes 20 y jueves 22 de octubre a las 4:00 p. m., y sábado 24 de octubre a las 2:00 p. m. Como requisito principal, se solicita a cada participante llevar una almohada o cojín cilíndrico —o en su defecto, uno mediano o pequeño— para acompañar los ejercicios de exploración corporal.

La propuesta es ideal para quienes se interesan en la danza contemporánea, la conexión entre cuerpo y creatividad, y las posibilidades de expresión que se abren incluso en los momentos de descanso. Así, el taller se presenta como una oportunidad para escuchar el cuerpo y descubrir nuevas visiones de movimiento, todo bajo el acompañamiento de expertos en el área.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la exploración somática y cómo se aplica en la danza contemporánea?

La exploración somática es un enfoque que promueve la conciencia corporal a través de la percepción interna de movimientos y sensaciones, sin centrarse en la apariencia externa. En la danza contemporánea, se utiliza para conectar al bailarín con sus propias experiencias y memoria corporal, permitiendo que el movimiento surja desde el sentir interno más que desde patrones preestablecidos. Según lo compartido en el comunicado de Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, este taller usa ese método para que los participantes exploren la relación entre descanso, sueño y creatividad a través del cuerpo.

¿Cómo puede el descanso convertirse en una experiencia creativa según la propuesta de Idartes?

De acuerdo con la información expuesta por Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá, el descanso es visto como una fuente de creatividad y sensibilidad. Lejos de su tradicional interpretación como simple pausa, el taller plantea que tanto el sueño como el reposo pueden dejar huellas en el cuerpo, generando movimientos y posibilidades expresivas únicas. Así, el descanso se resignifica como una experiencia activa, capaz de inspirar y transformar la manera en la que nos comunicamos corporalmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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